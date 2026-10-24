Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan en el último debate antes del balotaje en Brasil

Debate entre Lula y Bolsonaro Foto: EFE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentan este viernes 23 de octubre en el último debate presidencial antes del balotaje del domingo 25. El encuentro comenzó cerca de las 22 en los estudios de TV Globo de Río de Janeiro bajo la conducción del periodista César Tralli y la transmisión se realiza en un escenario electoral ajustado y con nuevas reglas que restringen los movimientos de los candidatos, establecidas después de los cruces registrados durante su anterior enfrentamiento televisivo.

Cómo seguir en vivo el último debate entre Lula y Flávio Bolsonaro

El encuentro se transmite a través de TV Globo, GloboNews, el portal g1 y la plataforma Globoplay, inmediatamente después del noticiero Jornal Nacional. El debate constituye la última instancia televisiva entre ambos candidatos antes de que los brasileños regresen a las urnas para definir quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

La primera vuelta, que fue el pasado 4 de octubre, dejó una diferencia estrecha entre los postulantes. Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, mientras que Lula consiguió el 45,16%, según los resultados electorales difundidos en Brasil.

La distancia fue de apenas 1,87 puntos porcentuales, equivalente a aproximadamente 2,2 millones de votos. El resultado llevó a ambos candidatos a disputar una segunda vuelta después de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta necesaria para ganar en primera instancia.

Las cuatro reglas especiales del debate y por qué restringieron los movimientos

TV Globo organizó el enfrentamiento en cuatro bloques de preguntas y respuestas, seguidos de las consideraciones finales de los candidatos. El formato establece:

Primer bloque: seis rondas de preguntas sobre las distintas regiones de Brasil y un asunto prioritario de alcance nacional. Cada candidato dispone de tres minutos por ronda.

Segundo bloque: los postulantes seleccionan temas de una lista proyectada en pantalla para formular preguntas a su adversario.

Tercer bloque: continúa el intercambio sobre temas determinados, con la misma distribución del tiempo.

Cuarto bloque: discusión de tema libre, con ocho minutos de intervención para cada candidato y sin límite de participaciones.

La principal novedad está relacionada con los desplazamientos dentro del estudio. Durante los primeros tres bloques, el candidato que tiene la palabra puede caminar por el escenario, mientras su rival debe permanecer en el atril.

En la última etapa, ambos pueden desplazarse únicamente por el sector asignado. Según informó Folha de S.Paulo, esta restricción fue incorporada a pedido del equipo de Lula después del debate organizado por Band el domingo 18 de octubre.

Durante aquel encuentro, Flávio Bolsonaro se posicionó detrás del presidente mientras este hablaba e hizo gestos hacia las cámaras, una situación que generó cuestionamientos de la campaña oficialista y obligó a intervenir a los moderadores.

Debate entre Lula y Bolsonaro. Foto: EFE

Qué está en juego en el balotaje del domingo 25 de octubre y cómo se verificarán las declaraciones

El debate se desarrolla a menos de 48 horas de la segunda vuelta presidencial prevista para el domingo 25 de octubre. La votación comenzará a las 8 y finalizará a las 17 -hora de Brasilia- momento a partir del cual se iniciará la difusión de resultados conforme al procedimiento electoral.

Una de las particularidades de esta última confrontación será el sistema de verificación de declaraciones. TV Globo no realizará interrupciones en su señal abierta para comprobar los dichos de los candidatos, pero publicará verificaciones durante la transmisión mediante la sección Fato ou Fake del portal g1.

Por su parte, Folha de S.Paulo, Agência Lupa y otros medios brasileños también realizarán chequeos de las afirmaciones pronunciadas durante el encuentro.