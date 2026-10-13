Con 1 zucchini, 1 zanahoria y huevo: cómo hacer tortitas saludables para un almuerzo fácil y rápido

A la hora de pensar qué cocinar para el almuerzo, encontrar una opción que sea saludable, rica y fácil de preparar no siempre resulta sencillo. Sin embargo, existe una receta que combina estas tres características: las tortitas de zucchini y zanahoria.

Esta preparación se destaca por su sencillez, ya que necesita pocos ingredientes y no necesita de conocimientos avanzados de cocina. Además, es una buena alternativa para incorporar más verduras a la alimentación diaria sin recurrir a platos complicados.

Las tortitas quedan doradas por fuera y tiernas por dentro. Se pueden acompañar con una ensalada fresca, arroz integral o alguna proteína para conseguir un almuerzo más completo.

Cómo hacer tortitas de zucchini y zanahoria saludables

Ingredientes (para 2 porciones)

1 zucchini mediano

1 zanahoria mediana

1 huevo

2 cucharadas de avena fina

1 cucharada de queso rallado (opcional)

Sal y pimienta a gusto

Ajo en polvo u orégano (opcional)

Un chorrito de aceite de oliva

Esta preparación se destaca por su sencillez, ya que necesita pocos ingredientes y no requiere conocimientos avanzados de cocina. Foto: Freepik.

Paso a paso para preparar las tortitas de zucchini y zanahoria

Lavar y rallar las verduras: rallá el zucchini y la zanahoria con la parte gruesa del rallador. Eliminar el exceso de agua: colocá el zucchini rallado en un repasador limpio y presioná para retirar la mayor cantidad posible de líquido. Este paso es fundamental para conseguir tortitas firmes. Mezclar los ingredientes: en un recipiente, combiná las verduras ralladas con el huevo, la avena, el queso y los condimentos. Formar las tortitas: tomá pequeñas porciones de la mezcla y aplastalas suavemente para darles forma circular. Si está demasiado húmeda, agregá un poco más de avena. Cocinar en sartén: calentá una sartén antiadherente con unas gotas de aceite de oliva y cociná las tortitas durante 3 a 5 minutos por lado, a fuego medio, hasta que estén doradas y bien cocidas. Servir: retiralas del fuego y acompañalas con una ensalada fresca o la guarnición que prefieras.

El truco para que las tortitas queden doradas y no se desarmen

El secreto está en retirar correctamente el agua del zucchini antes de mezclarlo con los demás ingredientes. Esta verdura libera bastante líquido durante la preparación y, si no se escurre bien, puede provocar que las tortitas pierdan consistencia.

También es importante no darles vuelta demasiado pronto. Lo ideal es esperar a que se forme una base dorada y firme antes de girarlas con una espátula.

Para una versión todavía más práctica, se pueden cocinar en una freidora de aire a 180 °C durante aproximadamente 12 a 15 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción. El tiempo puede variar según el tamaño de las tortitas y el equipo utilizado.

De esta manera, con apenas un zucchini, una zanahoria y algunos ingredientes básicos, es posible preparar un almuerzo casero, saludable y económico en unos 20 minutos.