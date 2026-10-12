Salvador, ingeniero en fuegos: “Hervís el mondongo 1:30 hs y después se va a la parrilla 15 minutos por lado; sale una locura, confiá en mí”

Una vez terminada la cocción, Salvador propone servir el mondongo como entrada, acompañado con limón. Foto: Google Gemini.

El mondongo a la parrilla puede convertirse en una alternativa para servir como entrada durante un asado. Salvador Mazzocchi, ingeniero industrial y creador de Salva la Cocina, compartió en su canal de YouTube una receta que consiste en hervirlo durante una hora y media a fuego mínimo y después cocinarlo 15 minutos por lado a fuego medio. La preparación incluye sal, ajo, perejil, aceite y limón.

Cómo preparar el mondongo a la parrilla según Salvador Mazzocchi

Conocido en Instagram como @salvalacocina, Mazzocchi es un creador de contenido gastronómico que se especializa en recetas con carnes y preparaciones a las brasas. Además, diseña y fabrica sus propios elementos de cocina, como parrillas, discos y fogoneros.

En uno de sus videos, el especialista propone una manera diferente de preparar el mondongo, un ingrediente tradicional de guisos y otras comidas argentinas.

El primer paso consiste en hervirlo durante una hora y media a fuego mínimo. Esta cocción prolongada permite ablandar el tejido antes de colocarlo sobre la parrilla, donde se busca conseguir una superficie dorada y crocante.

Cuánto tiempo cocinar el mondongo a la parrilla para que quede crocante

Una vez completado el hervor, Mazzocchi recomienda llevar el mondongo a la parrilla a fuego medio durante 15 minutos de cada lado.

“Le ponés sal de un lado, lo vas a poner a fuego medio, lo pintás con ajo y perejil y un poquito de aceite”, explica mientras muestra la preparación.

Durante la cocción, el especialista describe cómo comienza a dorarse la superficie: “Que burbujee del amor esa grasita que se va fundiendo; te queda bien crocantito”.

Una vez completado el hervor, Mazzocchi recomienda llevar el mondongo a la parrilla a fuego medio durante 15 minutos de cada lado. Foto: Google Gemini.

Después de darlo vuelta, continúa pintando el otro lado con la mezcla de ajo, perejil y aceite. Los tiempos indicados corresponden a su receta y pueden variar según el grosor de la pieza y la intensidad del fuego.

Cómo servir el mondongo a la parrilla y cuál es el toque final