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Con 200 grs de ricota y una yema de huevo: la receta más fácil para preparar unos ricos ñoquis con estofado

Esta receta de la cocinera Nina Puente es una alternativa a la tradicional con papas, perfecta para disfrutar de una comida abundante sin demasiadas complicaciones.

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Preparación:
20 min
Cocción:
50 min
Total:
1 hr
Ñoquis con estofado.
Ñoquis con estofado. Foto: Instagram/ninapuente
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Los ñoquis caseros son un clásico de la cocina, pero existen alternativas para prepararlos sin utilizar papas. Una de ellas es la versión con ricota, una opción práctica que lleva pocos ingredientes y permite conseguir una masa suave y sabrosa.

La cocinera Nina Puente compartió una receta en su Instagram (@ninapuente) para preparar ñoquis de ricota acompañados con estofado de carne. Con apenas 200 gramos de ricota, una yema de huevo, queso parmesano y un poco de harina, se pueden preparar dos porciones ideales para disfrutar de un plato casero y reconfortante.

Ñoquis sin papas: lista de ingredientes para hacer esta opción económica, práctica y deliciosa

Ingredientes para los ñoquis (2 porciones)

  • 200 gramos de ricota
  • 30 gramos de queso parmesano rallado
  • 1 yema de huevo
  • 30 gramos de harina
  • Nuez moscada, a gusto
  • Semolín, cantidad necesaria para estirar y cortar la masa
  • Sal, a gusto

Ingredientes para el estofado

  • Carne cortada en cuadraditos.
  • 1 cebolla.
  • 1 zanahoria.
  • 1 hoja de laurel.
  • Un poco de harina para pasar la carne.
  • Vino blanco, cantidad necesaria.
  • Agua o caldo, cantidad necesaria.
  • Aceite de oliva.
  • Sal y pimienta, a gusto.

Paso a paso: cómo preparar ñoquis de ricota con estofado

  1. Preparar la salsa: colocar un poco de aceite de oliva en una cacerola y dorar la cebolla picada. Agregar la zanahoria rallada y la hoja de laurel. Cocinar durante unos minutos hasta que los vegetales comiencen a dorarse.
  2. Incorporar la carne: cortar la carne en cuadraditos, pasarlos por harina y sumarlos a la cacerola. Dorar los trozos por todos sus lados para que tomen color y aporten sabor a la preparación.
  3. Desglasar con vino blanco: agregar un chorro de vino blanco y dejar que el alcohol se evapore. Después, incorporar agua o caldo hasta cubrir parcialmente la carne y continuar la cocción a fuego bajo hasta que esté tierna y la salsa tome consistencia.
  4. Preparar la masa de los ñoquis: mientras se cocina el estofado, colocar la ricota bien seca en un recipiente. Sumar el queso parmesano rallado, la yema de huevo, la harina y una pizca de nuez moscada. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes y obtener una masa homogénea. Si la ricota está demasiado húmeda, puede ser necesario ajustar ligeramente la cantidad de harina.
  5. Darles forma: espolvorear la mesada con semolín, estirar la masa en tiras y cortar pequeños ñoquis. Conviene manipularla con suavidad y evitar agregar harina de más para que queden tiernos después de la cocción.
  6. Cocinar los ñoquis: llevar abundante agua con sal a hervor e incorporar los ñoquis. Cocinarlos hasta que estén listos y retirarlos con una espumadera.
  7. Integrar con el estofado: pasar los ñoquis a la cacerola con la salsa y saltearlos durante unos instantes para que absorban parte de su sabor. Si la preparación está demasiado espesa, se puede agregar un poco del agua de cocción de la pasta.
  8. Servir: terminar el plato con perejil picado y queso parmesano rallado por encima.

El resultado es un plato casero ideal para los días frescos, con ñoquis de ricota suaves y un estofado de carne que aporta intensidad y sabor. Una alternativa a la receta tradicional con papas, perfecta para disfrutar de una comida abundante sin demasiadas complicaciones.

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