Con 50 grs de manteca, 2 dientes de ajo y 100 grs de queso: la receta más rica de pan gratinado que se hace en solo 20 minutos
Una receta fácil y rápida para acompañar cualquier comida o resolver una entrada con pocos ingredientes y mucho sabor.
- Preparación:
- 10 min
- Cocción:
- 10 min
- Total:
- 20 min
El pan gratinado con ajo, manteca y queso se convirtió en una de las opciones más elegidas para sumar a la mesa cuando hay poco tiempo y ganas de algo rico. En solo 20 minutos, se puede preparar un pan dorado por fuera, con una cubierta de queso fundido y el aroma irresistible del ajo y el perejil.
Esta receta es perfecta para acompañar pastas, sopas, ensaladas o para compartir en una picada. Además, solo requiere ingredientes simples y accesibles: baguette o pan tipo flauta, manteca, ajo, mozzarella o queso cremoso, queso rallado, perejil y pimienta.
Qué se necesita para hacer pan gratinado con ajo y queso
Ingredientes
- 1 baguette o pan tipo flauta
- 50 gramos de manteca blanda
- 2 dientes de ajo
- 100 gramos de mozzarella o queso cremoso
- 30 gramos de queso rallado
- Perejil picado a gusto
- Pimienta a gusto
La guía para preparar un rico pan gratinado en 20 minutos
Paso a paso: cómo hacer pan gratinado con ajo y queso
- Precalentá el horno a 200 °C
- En un bowl, mezclá la manteca blanda con los dientes de ajo picados, el perejil y una pizca de pimienta.
- Untá la mezcla de manteca y ajo sobre la superficie. Agregá la mozzarella y el queso rallado por encima.
- Colocá el pan en una placa y hornealo entre 10 y 15 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede dorada.
- Si buscás un gratinado extra, podés dejarlo uno o dos minutos bajo el grill, siempre controlando para que no se queme.
Cómo servir el pan gratinado y con qué combinarlo
Lo ideal es servirlo caliente, recién salido del horno, para aprovechar el queso fundido y el aroma del ajo. Este pan gratinado es el complemento perfecto para platos principales o para compartir como entrada en una reunión.