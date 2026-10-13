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Con 50 grs de manteca, 2 dientes de ajo y 100 grs de queso: la receta más rica de pan gratinado que se hace en solo 20 minutos

Una receta fácil y rápida para acompañar cualquier comida o resolver una entrada con pocos ingredientes y mucho sabor.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
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Fácil
Preparación:
10 min
Cocción:
10 min
Total:
20 min
Manteca, ajo y queso: cómo preparar un pan gratinado en solo 20 minutos
Manteca, ajo y queso: cómo preparar un pan gratinado en solo 20 minutos Foto: Gemini
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El pan gratinado con ajo, manteca y queso se convirtió en una de las opciones más elegidas para sumar a la mesa cuando hay poco tiempo y ganas de algo rico. En solo 20 minutos, se puede preparar un pan dorado por fuera, con una cubierta de queso fundido y el aroma irresistible del ajo y el perejil.

Esta receta es perfecta para acompañar pastas, sopas, ensaladas o para compartir en una picada. Además, solo requiere ingredientes simples y accesibles: baguette o pan tipo flauta, manteca, ajo, mozzarella o queso cremoso, queso rallado, perejil y pimienta.

Qué se necesita para hacer pan gratinado con ajo y queso

Ingredientes

  • 1 baguette o pan tipo flauta
  • 50 gramos de manteca blanda
  • 2 dientes de ajo
  • 100 gramos de mozzarella o queso cremoso
  • 30 gramos de queso rallado
  • Perejil picado a gusto
  • Pimienta a gusto
El pan gratinado con ajo, manteca y queso se convirtió en una de las opciones más elegidas para sumar a la mesa
El pan gratinado con ajo, manteca y queso se convirtió en una de las opciones más elegidas para sumar a la mesa Foto: Gemini

La guía para preparar un rico pan gratinado en 20 minutos

Paso a paso: cómo hacer pan gratinado con ajo y queso

  1. Precalentá el horno a 200 °C
  2. En un bowl, mezclá la manteca blanda con los dientes de ajo picados, el perejil y una pizca de pimienta.
  3. Untá la mezcla de manteca y ajo sobre la superficie. Agregá la mozzarella y el queso rallado por encima.
  4. Colocá el pan en una placa y hornealo entre 10 y 15 minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie quede dorada.
  5. Si buscás un gratinado extra, podés dejarlo uno o dos minutos bajo el grill, siempre controlando para que no se queme.

Cómo servir el pan gratinado y con qué combinarlo

Lo ideal es servirlo caliente, recién salido del horno, para aprovechar el queso fundido y el aroma del ajo. Este pan gratinado es el complemento perfecto para platos principales o para compartir como entrada en una reunión.

RecetaCocinaEvergreen
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

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