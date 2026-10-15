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Con 3 claras, 180 gramos de azúcar y un poco de chocolate: la receta para hacer Fantasmas de merengue para comer en Halloween

La fantasmagórica preparación requiere pocos ingredientes y permite obtener pequeñas figuras blancas, livianas y crocantes.

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Fácil
Preparación:
30 hr
Cocción:
2 hr
Total:
2 hr 30 min
Porciones:
10 fantasmitas
Fantasmas de merengue para comer este Halloween
Imagen ilustrativa. Con tan solo 3 ingredientes se pueden hacer fantasmitas de merengue para este Halloween. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Cada 31 de octubre, Halloween se presenta como una oportunidad para preparar recetas originales y decorar la mesa con dulces temáticos. Entre las opciones caseras se destacan los fantasmas de merengue con chocolate, un postre que requiere apenas cuatro ingredientes y permite obtener pequeñas figuras blancas, livianas y crocantes.

Una de las ventajas de esta receta es que utiliza productos habituales de repostería. La base consiste en claras batidas con azúcar, mientras que el chocolate semiamargo permite dibujar los ojos y la boca de cada fantasma.

La fantasmagórica preparación rinde aproximadamente 10 unidades y necesita entre una hora y media y dos horas de horno, además del tiempo de enfriado.

Fantasmas de merengue para Halloween: los 4 ingredientes que se necesitan

  • 3 claras
  • 180 g azúcar
  • 1 cdita esencia de vainilla
  • 100 g chocolate semiamargo

También se necesita una manga de repostería y una placa cubierta con papel manteca. Estos elementos facilitan la formación de figuras individuales sin que la preparación se adhiera a la superficie.

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Fantasmas de merengue para comer este Halloween
Imagen ilustrativa. Con tan solo 3 ingredientes se pueden hacer fantasmitas de merengue para este Halloween. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cómo hacer fantasmas de merengue con chocolate

Fantasmitas de merengue para Halloween

  1. Batir las claras hasta que comiencen a formar espuma.
  2. Agregar el azúcar de a poco, sin dejar de batir.
  3. Continuar batiendo hasta obtener un merengue firme, brillante y que forme picos.
  4. Incorporar la vainilla y mezclar suavemente.
  5. Colocar el merengue en una manga y formar pequeños fantasmas sobre una placa con papel manteca.
  6. Hornear a 100 °C durante 1 ½ a 2 horas. Atención: deben quedar secos y livianos.
  7. Apagarel horno y dejarlos enfriar adentro con la puerta entreabierta.
  8. Derretir el chocolate y hacer los ojitos y la boca.

Cuánto tiempo se hornean los merengues y cómo conservarlos crocantes

Para conseguir la textura característica de los fantasmas de merengue, es fundamental utilizar una temperatura baja y un horneado prolongado. Según las recomendaciones de repostería de King Arthur Baking, este procedimiento permite eliminar gradualmente la humedad y evitar que las piezas se doren demasiado.

Otro detalle es comprobar que los merengues estén secos también en su interior. La humedad ambiental puede hacer que se vuelvan pegajosos, por lo que conviene guardarlos completamente fríos en un recipiente hermético, protegidos del vapor y de las fuentes de calor.

Para que conserven su apariencia, el chocolate debe aplicarse después del enfriado y dejarse solidificar antes de guardar las piezas. De esta manera, los fantasmas pueden prepararse con anticipación para decorar una mesa dulce de Halloween o acompañar otras preparaciones de la celebración.

RecetaPostreHalloweenDía de muertos
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