Hugo, bodegonero de Maipú: “Para mí, el flan que tiene burbujas está mal hecho”

¿El flan debe tener agujeros? Un bodegonero de Maipú terminó con el debate Foto: Instagram @elferroviariook

El flan es uno de los grandes protagonistas de la mesa argentina. Puede servirse solo, con dulce de leche, con crema o en su versión mixta, pero existe una discusión que divide a cocineros y comensales: ¿debe tener burbujas o su interior tiene que ser completamente liso?

Para Hugo, bodegonero de Maipú y defensor de la cocina tradicional, la respuesta es contundente. “Para mí, el flan que tiene burbujas está mal hecho”, afirma con la experiencia de quien aprendió a reconocer el punto justo con apenas observar el postre.

Cómo hacer el flan perfecto Video: Instagram @canalbardo

Mientras algunos consideran que los agujeros son una señal de elaboración casera, otros prefieren una consistencia uniforme y cremosa. Desde el punto de vista técnico, las burbujas suelen aparecer cuando la preparación incorpora demasiado aire o se cocina a una temperatura elevada.

Por qué aparecen burbujas en el flan

Aunque lleva pocos ingredientes, conseguir un buen flan requiere paciencia. Uno de los errores más frecuentes consiste en batir demasiado los huevos, provocando que la mezcla se llene de aire.

La cocción también resulta fundamental. El postre debe cocinarse lentamente, a baño María y con una temperatura moderada. Si el agua hierve con demasiada fuerza o el horno está muy caliente, el huevo se coagula rápidamente y el interior queda poroso.

Flan premiado, porciones XL y una polenta “titánica” Foto: Instagram @ladespensadeaurora

Para evitar ese resultado, se recomienda integrar los ingredientes suavemente, colar la preparación antes de colocarla en el molde y cocinarla a baja temperatura. Una técnica difundida para obtener una textura uniforme propone utilizar un horno cercano a los 150 °C y refrigerar el flan durante varias horas antes de desmoldarlo.

Un flan con agujeros puede conservar un sabor agradable, pero el resultado considerado más delicado presenta una superficie brillante y un interior liso, húmedo y sedoso.

El flan mixto, un clásico que nunca pasa de moda

En los bodegones porteños, pedir flan mixto es casi un ritual. Después de una milanesa, un plato de pastas o un asado, llega una porción bañada en caramelo con crema y una generosa cucharada de dulce de leche.

El bodegonero explicó cuál es el secreto para conseguir un flan liso y cremoso Foto: Instagram @ladespensadeaurora

La combinación reúne la suavidad del flan, la untuosidad del dulce de leche y la frescura de la crema. Lejos de quedar desplazado por los postres modernos, sigue siendo uno de los sabores más representativos de la cocina argentina.

Los mejores bodegones para comer flan en CABA

Quienes quieran sumarse a la discusión y comprobar cómo debería ser el flan perfecto pueden visitar algunos de estos clásicos de la Ciudad de Buenos Aires.

La Despensa de Aurora

Ubicada entre Villa Devoto y Villa Pueyrredón, La Despensa de Aurora funciona en un antiguo local de barrio y ofrece parrilla, pastas caseras y platos abundantes. Su famoso flan gigante se puede acompañar con crema o dulce de leche y está pensado para compartir.

A fines de 2025, el postre fue distinguido como el mejor flan de bodegón de la Ciudad en un reconocimiento otorgado por el Gobierno porteño.

Dirección: Griveo 3501, Villa Devoto. Algunos directorios indican la entrada por Griveo 3507.

Precio: no hay un valor individual actualizado del flan. Como referencia, una comida ronda entre $30.000 y $40.000 por persona, compartiendo platos y sin postre.

El Ferroviario

A metros de la cancha de Vélez, en Liniers, El Ferroviario es conocido por sus porciones enormes, su parrilla y su ambiente familiar. El restaurante comenzó en 2006 como buffet del Club de Personal Jerárquico del Ferrocarril Domingo F. Sarmiento.

Entre sus postres aparece el tradicional flan con dulce de leche y crema, ideal para cerrar una comida abundante.

Dirección: Reservistas Argentinos 219, Liniers.

Precio del flan mixto: $6.200 , según un ticket del 20 de marzo de 2026. El valor puede haber aumentado.

Parrilla libre: costaba $50.000 por persona en marzo de 2026, con un postre a elección incluido.

Bodegón Núñez

Conocido por sus porciones contundentes, Bodegón Núñez ofrece un flan casero que puede pedirse con crema, dulce de leche o mixto.

Direcciones: Arribeños 3198, Núñez, y Cabrera 4667, Palermo.

Albamonte

En Chacarita, Albamonte conserva más de seis décadas de historia. Sus pastas caseras se encuentran entre las grandes estrellas, aunque los postres tradicionales también completan su propuesta de bodegón.

Dirección: avenida Corrientes 6735, Chacarita.

Hugo reveló por qué las burbujas son una señal de que el flan no salió bien Foto: Instagram @albamonteristorante

El Globo

Fundado en 1908, El Globo es uno de los restaurantes históricos de Buenos Aires. Se destaca por el puchero de tres carnes, el cochinillo, el matambre casero y los canelones.

Dirección: Hipólito Yrigoyen 1199, Monserrat.

La próxima vez que un flan llegue a la mesa, habrá que observarlo antes de cubrirlo con dulce de leche. Si su interior es liso, cremoso y uniforme, probablemente Hugo le daría su aprobación. Si está lleno de burbujas, habrá que revisar la temperatura del horno.