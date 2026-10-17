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Con 500 gramos de dulce de leche y 200 de coco rallado: cómo hacer una torta fácil y deliciosa en 40 minutos

Se trata de una receta casera con base de masa crocante, relleno de dulce de leche cremoso y cubierta dorada. Se prepara con ingredientes económicos y se cocina en 25 minutos

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La receta fácil y deliciosa para cocinar en 40 minutos.
La receta fácil y deliciosa para cocinar en 40 minutos. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.
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La torta de coco y dulce de leche es una de las recetas clásicas de la pastelería argentina, ideal para acompañar el mate o el café durante la merienda. Su combinación de una base crocante, un relleno cremoso y una cubierta dorada permite preparar un postre casero sin técnicas complicadas. La versión de Cocineros Argentinos utiliza 500 gramos de dulce de leche repostero y 200 gramos de coco rallado, con una cocción aproximada de 25 minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una torta de coco y dulce de leche

La preparación está pensada para un molde desmontable de aproximadamente 26 centímetros de diámetro.

Para la masa

  • 300 gramos de harina 0000.
  • 200 gramos de manteca.
  • 1 pizca de sal.

Para el relleno y la cubierta

  • 500 gramos de dulce de leche repostero.
  • 200 gramos de coco rallado.
  • 100 gramos de azúcar.
  • 1 huevo.

La elección del dulce de leche repostero ayuda a obtener un relleno más firme, que mantiene mejor su forma al cortar las porciones.

Torta de dulce de leche y coco. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cómo preparar la torta de coco y dulce de leche paso a paso

  • Colocar la harina y la manteca fría cortada en cubos en un recipiente. Incorporar la sal y mezclar hasta obtener una textura arenosa
  • Distribuir la masa sobre un molde desmontable previamente enmantecado, cubriendo el fondo y los bordes
  • Extender los 500 gramos de dulce de leche repostero de manera uniforme sobre la masa
  • Mezclar el coco rallado con el azúcar y el huevo hasta integrar. Distribuir cuidadosamente sobre el dulce de leche
  • Llevar a horno precalentado a temperatura media, aproximadamente 180 °C, durante 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada

Cuánto tiempo lleva hacer la torta y cómo conseguir que el relleno quede firme

  • Preparación estimada: 15 minutos
  • Horno: 25 minutos
  • Molde: 26 centímetros
receta de cocina torta de coco con dulce de leche
La receta fácil y deliciosa para cocinar en 40 minutos. Foto: Imagen ilustrada con Chat GPT

Para conseguir porciones prolijas, conviene dejar enfriar completamente la torta antes de desmoldarla y cortarla. De esta manera, el dulce de leche adquiere mayor firmeza y la cubierta de coco conserva su estructura.

La receta permite disfrutar de un postre tradicional con pocos pasos y sin necesidad de batidora. Una vez fría, puede servirse sola o acompañada de café, té o mate.

RecetaTortaDulce de lecheCocina
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