Con 500 gramos de dulce de leche y 200 de coco rallado: cómo hacer una torta fácil y deliciosa en 40 minutos

La receta fácil y deliciosa para cocinar en 40 minutos. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La torta de coco y dulce de leche es una de las recetas clásicas de la pastelería argentina, ideal para acompañar el mate o el café durante la merienda. Su combinación de una base crocante, un relleno cremoso y una cubierta dorada permite preparar un postre casero sin técnicas complicadas. La versión de Cocineros Argentinos utiliza 500 gramos de dulce de leche repostero y 200 gramos de coco rallado, con una cocción aproximada de 25 minutos.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una torta de coco y dulce de leche

La preparación está pensada para un molde desmontable de aproximadamente 26 centímetros de diámetro.

Para la masa

300 gramos de harina 0000.

200 gramos de manteca.

1 pizca de sal.

Para el relleno y la cubierta

500 gramos de dulce de leche repostero.

200 gramos de coco rallado.

100 gramos de azúcar.

1 huevo.

La elección del dulce de leche repostero ayuda a obtener un relleno más firme, que mantiene mejor su forma al cortar las porciones.

Torta de dulce de leche y coco. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Cómo preparar la torta de coco y dulce de leche paso a paso

Colocar la harina y la manteca fría cortada en cubos en un recipiente. Incorporar la sal y mezclar hasta obtener una textura arenosa

Distribuir la masa sobre un molde desmontable previamente enmantecado, cubriendo el fondo y los bordes

Extender los 500 gramos de dulce de leche repostero de manera uniforme sobre la masa

Mezclar el coco rallado con el azúcar y el huevo hasta integrar. Distribuir cuidadosamente sobre el dulce de leche

Llevar a horno precalentado a temperatura media, aproximadamente 180 °C, durante 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada

Cuánto tiempo lleva hacer la torta y cómo conseguir que el relleno quede firme

Preparación estimada : 15 minutos

Horno : 25 minutos

Molde: 26 centímetros

La receta fácil y deliciosa para cocinar en 40 minutos. Foto: Imagen ilustrada con Chat GPT

Para conseguir porciones prolijas, conviene dejar enfriar completamente la torta antes de desmoldarla y cortarla. De esta manera, el dulce de leche adquiere mayor firmeza y la cubierta de coco conserva su estructura.

La receta permite disfrutar de un postre tradicional con pocos pasos y sin necesidad de batidora. Una vez fría, puede servirse sola o acompañada de café, té o mate.