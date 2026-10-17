Con 500 gramos de dulce de leche y 200 de coco rallado: cómo hacer una torta fácil y deliciosa en 40 minutos

La torta de coco y dulce de leche es una de las recetas clásicas de la pastelería argentina, ideal para acompañar el mate o el café durante la merienda. Su combinación de una base crocante, un relleno cremoso y una cubierta dorada permite preparar un postre casero sin técnicas complicadas. La versión de Cocineros Argentinos utiliza 500 gramos de dulce de leche repostero y 200 gramos de coco rallado, con una cocción aproximada de 25 minutos.
Qué ingredientes se necesitan para hacer una torta de coco y dulce de leche
La preparación está pensada para un molde desmontable de aproximadamente 26 centímetros de diámetro.
Para la masa
- 300 gramos de harina 0000.
- 200 gramos de manteca.
- 1 pizca de sal.
Para el relleno y la cubierta
- 500 gramos de dulce de leche repostero.
- 200 gramos de coco rallado.
- 100 gramos de azúcar.
- 1 huevo.
La elección del dulce de leche repostero ayuda a obtener un relleno más firme, que mantiene mejor su forma al cortar las porciones.
Cómo preparar la torta de coco y dulce de leche paso a paso
- Colocar la harina y la manteca fría cortada en cubos en un recipiente. Incorporar la sal y mezclar hasta obtener una textura arenosa
- Distribuir la masa sobre un molde desmontable previamente enmantecado, cubriendo el fondo y los bordes
- Extender los 500 gramos de dulce de leche repostero de manera uniforme sobre la masa
- Mezclar el coco rallado con el azúcar y el huevo hasta integrar. Distribuir cuidadosamente sobre el dulce de leche
- Llevar a horno precalentado a temperatura media, aproximadamente 180 °C, durante 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada
Cuánto tiempo lleva hacer la torta y cómo conseguir que el relleno quede firme
- Preparación estimada: 15 minutos
- Horno: 25 minutos
- Molde: 26 centímetros
Para conseguir porciones prolijas, conviene dejar enfriar completamente la torta antes de desmoldarla y cortarla. De esta manera, el dulce de leche adquiere mayor firmeza y la cubierta de coco conserva su estructura.
La receta permite disfrutar de un postre tradicional con pocos pasos y sin necesidad de batidora. Una vez fría, puede servirse sola o acompañada de café, té o mate.