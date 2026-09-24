Los chefs concuerdan: “Las mejores albóndigas se hacen con 250 g de jamón en cubitos y 200 ml de caldo de carne o verduras”

Las albóndigas caseras en salsa, un clásico de la cocina tradicional que nunca pasa de moda. Foto: Magnific

Las albóndigas son uno de esos platos que forman parte de la cocina de muchos países. Aunque cada lugar tiene su propia manera de prepararlas, la idea es prácticamente siempre la misma: carne picada, algunos ingredientes para darle sabor y una buena salsa para acompañarlas.

En naciones como Argentina o España, además, son uno de esos platos que inevitablemente recuerdan a la cocina de casa. Las hemos comido de pequeños, en guisos familiares y con recetas que han pasado de una generación a otra. Y es precisamente ahí donde está parte de su enorme encanto.

Qué se debe tener en cuenta para hacer unas buenas albóndigas, según Samantha Vallejo-Nágera

Hacer unas buenas albóndigas no tiene demasiado misterio, pero sí requiere cuidar algunos detalles importantes. La carne debe quedar jugosa, la mezcla tiene que estar muy bien condimentada y la salsa necesita tiempo para concentrar todo el sabor.

A partir de una receta tan tradicional, cada cocinero tiene sus propios trucos. Hay quien añade leche o pan para conseguir una masa más tierna, quien apuesta por diferentes especias y quien tiene un ingrediente concreto que marca la diferencia.

Es el caso de Samantha Vallejo-Nágera, cocinera y exjurado de MasterChef, que reveló su particular manera de preparar este clásico.

Amasar la carne picada con pan remojado en leche ayuda a conseguir una textura suave y muy tierna. Foto: Magnific

El ingrediente estrella que incorpora a su receta es el jamón curado, el cual utiliza para potenciar el sabor del sofrito. En concreto, la cocinera añade unos 250 gramos y completa después la elaboración con unos 200 mililitros de caldo de carne.

El resultado es una salsa muchísimo más intensa y sabrosa, sin complicar demasiado una receta que sigue siendo muy sencilla de preparar.

Ingredientes para cocinar unas deliciosas albóndigas

Para preparar esta receta tradicional y replicar los sabores de la chef, necesitarás los siguientes ingredientes:

250 g de carne picada

25 g de jamón serrano o ibérico cortado en cubitos (más los 250 g necesarios para el sofrito)

1 diente de ajo picado

3 cucharadas de leche

Sal al gusto

Harina de trigo para rebozar y freír

Media cebolla picada muy fina

1 cucharada pequeña de pimentón dulce

Azafrán

50 ml de vino blanco

150 ml de tomate rallado natural

200 ml de caldo de carne o verduras

Albóndigas caseras por la chef Samantha Vallejo-Nágera.

Paso a paso: cómo preparar las mejores albóndigas

En una cazuela amplia, añadir un chorrito de aceite de oliva y sofreír el ajo picado. En cuanto tome un poco de color, incorporar la cebolla bien picada. Cocinar a fuego medio, removiendo, hasta que quede pochada y empiece a dorarse. Cuando la cebolla esté en su punto, incorporar los cubitos de jamón. Remover para que se integren con el sofrito y suelten su sabor. Luego añadir una cucharadita de pimentón y unas hebras de azafrán. Mezclarlo bien para que las especias se activen con el calor, pero sin que se quemen. Desglasar el sofrito con un chorro de vino blanco. Dejar que evapore el alcohol durante unos minutos. Incorporar el tomate rallado natural. Cocinar a fuego lento hasta que la salsa espese ligeramente y los sabores se concentren. Mientras el sofrito se cocina, mezclar en un bowl la carne picada con sal, ajo picado y los cubitos de jamón (si reservaste parte para esto). Amasar bien. Después, añadir pan remojado en leche y mezclar hasta conseguir una masa jugosa y compacta. Con las manos ligeramente humedecidas, formar bolitas del tamaño de una nuez. Enharinarlas ligeramente para que mantengan su forma al freírlas. Calentar aceite en una sartén profunda hasta que humee ligeramente. Freír las albóndigas hasta que estén doradas por fuera. Cuando el sofrito esté bien cocinado, añadir el caldo (de carne o verduras) y dejar que rompa hervor. Esta será la base de cocción de las albóndigas. Remover y ajustar de sal si hace falta. Una vez fritas, escurrir las albóndigas y agregarlas directamente a la cazuela con la salsa. Cocinar a fuego medio-bajo durante 20 minutos, removiendo de vez en cuando con suavidad para que no se rompan. Emplatar y acompañar con papas fritas o arroz.

Más allá de su sabor, esta receta es apreciada por su sencillez. No es un plato complicado ni requiere técnicas sofisticadas, pero sí paciencia en cada paso. Es un plato que gana con el reposo; están incluso más sabrosas al día siguiente, cuando la salsa tuvo tiempo de asentarse.