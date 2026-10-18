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Paco Almeida, cocinero de 43 años, sobre la bondiola: “Vas a ir a tu carnicero amigo del barrio y le pedís una entera, no le saques nada, ni un poquito de grasa”

El chef compartió sus claves para elegir, preparar y cocinar este corte de cerdo, y explicó por qué la grasa es fundamental para lograr una carne tierna y llena de sabor.

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Paco Almeida, cocinero de 43 años, sobre la bondiola: “Vas a ir a tu carnicero amigo del barrio, le pedís una entera, no le saques nada, no le saques ni un poquito de grasa”
Cómo preparar y cocinar la bondiola para que quede tierna. Foto: Gemini
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Paco Almeida, cocinero de 43 años, dejó sus mejores consejos para preparar una bondiola de cerdo que quede tierna y sabrosa. Según el chef, el primer paso es clave: “Vas a ir a tu carnicero amigo del barrio, le pedís una entera, no le saques nada, no le saques ni un poquito de grasa”.

La recomendación de Almeida es conservar toda la grasa del corte. Explicó que la bondiola tiene una proporción importante de materia grasa, lo que ayuda a mantener la humedad durante la cocción y evita que la carne se seque.

Cómo preparar y cocinar la bondiola para que quede tierna

Antes de llevarla al horno, el chef aconsejó masajear la pieza con aceite y sellarla a fuego fuerte en una plancha o sartén: “Primero hay que masajear la bondiola con el aceite, y la voy a sellar primero, con un golpe de calor fuerte en la plancha, sartén. Si usted no tiene una plancha grande, me la corta en rodajitas, y la vas a hacer en una cocción larga; o sea, esto va incluso a facilitar el tema de la cocción para que sea más rápida. Le agrego un poquito de sal fina”.

Así queda una buena bondiola braseada.
Así queda una buena bondiola braseada. Foto: Gemini

Para lograr una carne bien tierna, Almeida sugirió una cocción prolongada en horno moderado, a unos 180 grados, durante dos a tres horas. Remarcó que la paciencia es fundamental: el tiempo permite que la carne se cocine de manera pareja y conserve su jugosidad. Si se busca acelerar el proceso, cortar la pieza en porciones más chicas puede ayudar, aunque el resultado dependerá del grosor y del tiempo de cocción.

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Qué verduras y frutas sumar para acompañar la bondiola

Durante la receta, el cocinero sumó morrones de distintos colores y cebollas morada y blanca. También sugirió aprovechar otros vegetales que haya en casa, como cebolla de verdeo o puerro.

Para acompañar la carne, Almeida eligió ciruelas, pero aclaró que también se pueden usar duraznos o pelones. Estas frutas aportan un contraste dulce que combina muy bien con el cerdo.

Alternativas si no conseguís bondiola de cerdo

Si no hay bondiola de cerdo disponible, el chef recomendó el rosbif vacuno como una opción para preparar una versión similar del plato, adaptando la receta a otro tipo de carne.

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