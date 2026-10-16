comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Dos chefs concuerdan: “Para un churrasco a la plancha perfecto, no engrases la sartén, sino que lo mejor es untar la carne con unas gotas de aceite”

¿Querés hacer un churrasco a la plancha perfecto? Especialistas recomiendan cambiar un hábito común: no engrases la sartén, untá la carne. Descubrí por qué funciona este truco y anotá diez consejos imperdibles.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Churrasco hecho a la plancha
El éxito del plato concluye en la mesa: servir y comer el churrasco inmediatamente asegura el máximo nivel de sabor y crocancia. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si querés lograr el churrasco a la plancha perfecto, es probable que estés cometiendo un error común sin darte cuenta. La costumbre de echar aceite en la sartén, dejar que humee y luego colocar la carne, es una práctica habitual en muchas cocinas.

Sin embargo, chefs profesionales están recomendando cambiar este enfoque para obtener mejores resultados y un mayor control sobre la cocción de la carne.

En qué concuerdan los chefs Pablo Cadavid y Alfredo Vozmediano

Tanto Pablo Cadavid, reconocido chef del restaurante La Yerbita, en Sobarzo, Cantabria, como Alfredo Vozmediano, han compartido un valioso consejo en sus redes sociales: en lugar de engrasar la sartén, lo ideal es untar directamente la carne.

Esta técnica consiste en aplicar una fina capa de aceite sobre el churrasco, ya sea con una brocha de cocina o con las manos, antes de llevarlo al fuego.

Contenido Recomendado

Dani García, chef:“Para que las verduras no queden aguadas, hay que cocinarlas antes de agregar aceite”

Dani García, chef: “Para que las verduras no queden aguadas, hay que cocinarlas antes de agregar aceite”

Los chefs coinciden sobre los champiñones:“El agua que sueltan ayuda a concentrar el sabor”

Los champiñones pueden transformarse en un plato irresistible.

La razón detrás de esta recomendación es simple pero fundamental. Cuando el aceite se calienta solo en una sartén a alta temperatura, tiende a degradarse rápidamente, quemarse y generar humo, lo que puede transferir sabores amargos a la carne. Al impregnar la carne directamente, se minimiza la cantidad de grasa libre expuesta al calor intenso. Esto resulta en un marcado más limpio y sabroso, además de otorgar un mayor control sobre el uso del aceite.

Pablo Cadavid, chef del restaurante La Yerbita
El chef Pablo Cadavid revela su truco para cocinar el churrasco a la plancha perfecto. Video: YouTube

Pablo Cadavid enfatiza este punto: “¿Vas a freír algo? No llenes la sartén de aceite. Uno de los trucos más útiles que me enseñaron en cocina: no pongas el aceite en la sartén… échalo sobre el producto. Así controlas la cantidad exacta, evitas que se queme el resto y el sabor se queda donde tiene que estar. Freír bien no es solo temperatura, también es intención.”

Alfredo Vozmediano aporta otro dato interesante para la cocción a la plancha. Señala que es posible cocinar en una sartén de acero inoxidable sin que la carne se pegue, siempre y cuando se caliente adecuadamente. Un truco para verificar la temperatura ideal es el “efecto Leidenfrost”: al añadir unas gotas de agua a la sartén caliente, estas deben formar pequeñas bolitas que resbalan por la superficie sin evaporarse de inmediato. Este efecto reduce considerablemente la adherencia.

En resumen, la sencilla acción de engrasar la carne en lugar de la sartén permite un mejor control del aceite, evitando que se queme antes de cocinar el churrasco. Este pequeño cambio puede elevar significativamente la calidad de un plato tan cotidiano.

El chef Alfredo Vozmediano habla de la sartén de acero inoxidable
El chef Alfredo Vozmediano explica cómo cocinar carne en una sartén de acero inoxidable. Video: YouTube

10 tips clave para cocinar carne a la plancha, según Paulina Cocina

Para complementar este consejo experto, la influencer gastronómica Paulina Cocina compartió 10 recomendaciones imprescindibles para lograr una carne a la plancha exquisita:

  1. Tener la carne a temperatura ambiente: Sacá la carne de la heladera un rato antes de cocinarla. Nunca la pongas congelada o semicongelada sobre la plancha.
  2. Precalentar bien la plancha: Calentá la plancha al menos 10 minutos a fuego máximo antes de poner el bife. Una plancha fría hará que la carne pierda jugos y se seque.
  3. Engrasar la superficie: Si bien los chefs recomiendan untar la carne, Paulina sugiere usar un trocito de grasa de la misma carne o un hilito de aceite en la plancha para que quede más crocante y pareja. Podés probar ambas técnicas y ver cuál preferís.
  4. No salar la carne antes: La sal hace que los jugos salgan de la carne. Salala justo antes de cocinarla o, preferiblemente, después de que esté cocida.
  5. La cocción: Sellá la carne a fuego máximo por 1 o 2 minutos. Luego, girala 45º (sin darla vuelta) y bajá un poco el fuego para formar las clásicas marcas de rombos y evitar que se queme. Continuá la cocción hasta el punto deseado.
  6. Cuándo dar vuelta: Un buen momento para dar vuelta el churrasco es cuando empiecen a aparecer gotitas de sangre en la superficie.
  7. No pincharla en ningún momento: Usá pinzas o dos tenedores para manipular la carne a la plancha, nunca la pinches para no perder los jugos.
  8. No aplastarla: Evitá la tentación de aplastar la carne contra la plancha; manipulala lo menos posible.
  9. Cuándo sacarla: El punto de cocción es personal, pero podés guiarte por el color de los bordes: cuando empiecen a ponerse blancos, es un buen indicador.
  10. Comer inmediatamente: Disfrutá tu carne a la plancha apenas la saques del fuego para aprovechar al máximo su sabor y textura.
ChefCarneCocinaCD-SEO26
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tres chefs coinciden sobre el pollo al horno:“Para lograr piel crocante y carne húmeda, sumérgelo en una mezcla de agua, sal, azúcar y aromáticos”

    Tres chefs coinciden sobre el pollo al horno: “Para lograr piel crocante y carne húmeda, sumérgelo en una mezcla de agua, sal, azúcar y aromáticos”

  2. Con yogur, 1 banana y 1 taza de frutillas:cómo hacer bocaditos helados sin azúcar ideales para una merienda saludable

    Con yogur, 1 banana y 1 taza de frutillas: cómo hacer bocaditos helados sin azúcar ideales para una merienda saludable

  3. Loli, abuela cocinera, y otros chefs coinciden sobre las papas fritas:“Las mejores no llevan azúcar, sino huevos, ajos y pimentón dulce”

    Loli, abuela cocinera, y otros chefs coinciden sobre las papas fritas: “Las mejores no llevan azúcar, sino huevos, ajos y pimentón dulce”

  4. Salvador, ingeniero en fuegos:“Hervís el mondongo 1:30 hs y después se va a la parrilla 15 minutos por lado; sale una locura, confiá en mí”

    Salvador, ingeniero en fuegos: “Hervís el mondongo 1:30 hs y después se va a la parrilla 15 minutos por lado; sale una locura, confiá en mí”

  5. Con 250 gramos de medialunas que sobraron, 1 litro de leche, 9 huevos y 1 licuadora:la receta para hacer un delicioso flan express

    Con 250 gramos de medialunas que sobraron, 1 litro de leche, 9 huevos y 1 licuadora: la receta para hacer un delicioso flan express
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El FMI recortó la previsión para 2026, pero espera una aceleración de la economía argentina en 2027

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

Miguel Ángel Pichetto exigió el cumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario

Marcha universitaria:la UBA exigió identificar a los responsables de los incidentes y cumplir la ley de financiamiento

Marcha Federal Universitaria:más de 30 detenidos tras los incidentes entre manifestantes y policías en el Congreso

Economía

El Gobierno anunció un superávit fiscal en septiembre y dijo que cumplió con la Ley de Financiamiento Universitario

Luis Caputo en en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña

Inflación mayorista de septiembre 2026:subió 3,2% y el petróleo presiona sobre el precio de la nafta

Es socia de TikTok y Paypal y busca imponerse en el negocio cripto:la nueva fintech china que crece en Argentina

En un contexto desfavorable, caen los bonos argentinos y el riesgo país sube por sexto día consecutivo

Internacionales

Asumió como portavoz de Trump, dio una sola conferencia de 14 minutos y perdió su cargo a los 5 días:“Si yo fuera tú, me lo replantearía”

Trump junto a Zacharia.

En plena recuperación de su operación del pulmón, el Papa León XIV habló con Putin y pidió un alto el fuego para llevar ayuda humanitaria a Ucrania

Barack Obama:“La ciudadanía de Israel tiene que replantearse cómo van a vivir sus hijos y nietos en esta región”

El Vaticano puso en duda el próximo viaje de León XIV:qué dijo Pietro Parolin sobre su salud