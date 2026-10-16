Dos chefs concuerdan: “Para un churrasco a la plancha perfecto, no engrases la sartén, sino que lo mejor es untar la carne con unas gotas de aceite”

El éxito del plato concluye en la mesa: servir y comer el churrasco inmediatamente asegura el máximo nivel de sabor y crocancia. Foto: Unsplash

Si querés lograr el churrasco a la plancha perfecto, es probable que estés cometiendo un error común sin darte cuenta. La costumbre de echar aceite en la sartén, dejar que humee y luego colocar la carne, es una práctica habitual en muchas cocinas.

Sin embargo, chefs profesionales están recomendando cambiar este enfoque para obtener mejores resultados y un mayor control sobre la cocción de la carne.

En qué concuerdan los chefs Pablo Cadavid y Alfredo Vozmediano

Tanto Pablo Cadavid, reconocido chef del restaurante La Yerbita, en Sobarzo, Cantabria, como Alfredo Vozmediano, han compartido un valioso consejo en sus redes sociales: en lugar de engrasar la sartén, lo ideal es untar directamente la carne.

Esta técnica consiste en aplicar una fina capa de aceite sobre el churrasco, ya sea con una brocha de cocina o con las manos, antes de llevarlo al fuego.

La razón detrás de esta recomendación es simple pero fundamental. Cuando el aceite se calienta solo en una sartén a alta temperatura, tiende a degradarse rápidamente, quemarse y generar humo, lo que puede transferir sabores amargos a la carne. Al impregnar la carne directamente, se minimiza la cantidad de grasa libre expuesta al calor intenso. Esto resulta en un marcado más limpio y sabroso, además de otorgar un mayor control sobre el uso del aceite.

El chef Pablo Cadavid revela su truco para cocinar el churrasco a la plancha perfecto. Video: YouTube

Pablo Cadavid enfatiza este punto: “¿Vas a freír algo? No llenes la sartén de aceite. Uno de los trucos más útiles que me enseñaron en cocina: no pongas el aceite en la sartén… échalo sobre el producto. Así controlas la cantidad exacta, evitas que se queme el resto y el sabor se queda donde tiene que estar. Freír bien no es solo temperatura, también es intención.”

Alfredo Vozmediano aporta otro dato interesante para la cocción a la plancha. Señala que es posible cocinar en una sartén de acero inoxidable sin que la carne se pegue, siempre y cuando se caliente adecuadamente. Un truco para verificar la temperatura ideal es el “efecto Leidenfrost”: al añadir unas gotas de agua a la sartén caliente, estas deben formar pequeñas bolitas que resbalan por la superficie sin evaporarse de inmediato. Este efecto reduce considerablemente la adherencia.

En resumen, la sencilla acción de engrasar la carne en lugar de la sartén permite un mejor control del aceite, evitando que se queme antes de cocinar el churrasco. Este pequeño cambio puede elevar significativamente la calidad de un plato tan cotidiano.

El chef Alfredo Vozmediano explica cómo cocinar carne en una sartén de acero inoxidable. Video: YouTube

10 tips clave para cocinar carne a la plancha, según Paulina Cocina

Para complementar este consejo experto, la influencer gastronómica Paulina Cocina compartió 10 recomendaciones imprescindibles para lograr una carne a la plancha exquisita: