La solución casera para eliminar las cucarachas. Foto: Reuters

Más allá de que sean insectos inofensivos, las cucarachas generan reacciones variadas en las personas. Muchos les temen y su sola presencia les produce asco. Es por ello que su aparición en la cocina puede significar un dolor de cabeza, además de la sensación de suciedad.

De todos modos, existe un truco casero que sólo requiere un condimento utilizado en salsas y estofados y que ayuda a eliminar a las cucarachas para siempre.

La solución casera para eliminar las cucarachas.

Se trata del laurel, que gracias a su alto contenido de eugenol y otros aceites esenciales, emite un aroma que resulta molesto para los insectos, lo que hace que no se acerquen.

Hojas de laurel: la solución más eficiente para alejar a las cucarachas de tu casa

Colocar hojas de laurel donde aparecen estos insectos ayuda a ahuyentarlos y a que desaparezcan. Este puede ser fresco o seco, aunque se recomienda que tenga esta última característica, ya que es esencial triturarlo con un mortero. De esta forma, las hojas pueden llegar a durar casi 1 año.

Una vez molido y activado todo el laurel, se debe colocar en los lugares por donde comúnmente aparecen estos insectos y el olor que emana va a alejarlas por completo.

Laurel, la solución casera para eliminar las cucarachas. Foto: Unsplash.

Más que un simple condimento: estos son todos los beneficios que ofrece el laurel

El laurel es una planta mediterránea que tiene muchas propiedades y beneficios para la salud. Según un estudio publicado en la revista Food Chemistry, esta hierba previenen la acidez y la formación de gases por las sustancias que contiene.

Asimismo, tiene propiedades bactericidas, antisépticos, expectorantes y antiinflamatorios. Además, es un gran aliado para reducir el ácido úrico.

También es una buena opción para regular el flujo menstrual y actúa como un estimulante en casos de fatiga, ya que reactiva el tono muscular. Asimismo, alivia las infecciones bucales, reduce el estrés y la ansiedad y también es antirreumática.

En consecuencia, de acuerdo con el portal de salud ‘Salud 180′, lo recomendado es preparar una infusión de laurel y tomarla antes de cada comida para ayudar a la digestión. Para preparar la infusión, se debe poner a hervir agua y después agregar unas hojas de laurel. Se deja reposar por 10 minutos, se cuela y se bebe.