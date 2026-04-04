Por qué recomiendan poner papel higiénico en la lengua de suegra. Foto: Gemini IA.

La lengua de suegra, también llamada sansevieria, es una de las plantas de interior más populares por su resistencia y fácil cuidado. Pero hay un error muy común que suele afectar su salud: el exceso de riego, que termina dañando las raíces. Frente a esto, existe un truco casero simple y poco conocido que puede ayudar a resolver el problema: usar papel higiénico en la maceta.

La técnica es muy sencilla: se colocan una o dos tiras de papel sobre la tierra. No se trata de nutrir la planta ni de modificar el sustrato, sino de absorber la humedad extra cuando se regó de más y la tierra quedó demasiado mojada.

Por qué funciona este truco

El papel higiénico actúa como un absorbente natural, reteniendo parte del agua acumulada en el sustrato. Esto resulta especialmente útil cuando la maceta no drena bien o cuando hubo un riego excesivo. Al disminuir la humedad, se evita que las raíces queden encharcadas, algo que la sansevieria no tolera. Así, se reduce el riesgo de pudrición de raíces y aparición de hongos, dos problemas muy frecuentes en esta especie.

Por qué recomiendan poner papel higiénico en la lengua de suegra. Foto: Unsplash.

Cómo usarlo correctamente

Si se va a trasplantar, se puede colocar una o dos hojas de papel higiénico en la base de la maceta antes de agregar la tierra.

Si la planta ya está plantada, poner una capa fina sobre la superficie del sustrato cuando se vea demasiado húmedo.

El papel absorberá el excedente de agua y, con el tiempo, se degradará de forma natural, sin dañar la planta.

Recomendaciones importantes

Este recurso puede ser útil en situaciones puntuales, pero no reemplaza los cuidados básicos:

Regar con moderación : la lengua de suegra necesita poca agua y el sustrato debe secarse entre riegos.

No abusar del papel, ya que en exceso puede compactar la tierra y afectar la oxigenación de las raíces.

Verificar siempre el drenaje: la maceta debe tener orificios para eliminar el exceso de agua.

Evitar papel perfumado o tratado, ya que puede contener sustancias que resulten dañinas para la planta.

Por qué recomiendan poner papel higiénico en la lengua de suegra. Foto: Pexels.

Un truco simple, accesible y útil para emergencias, pero que siempre debe ir acompañado de un buen manejo del riego.