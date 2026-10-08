Cómo sacar la costra negra de las fuentes del horno: qué usar para eliminar la grasa quemada. Foto: Gemini

Las fuentes del horno suelen acumular con el tiempo una capa negra difícil de sacar, producto de la grasa y los restos de comida que se queman y quedan pegados.

Los especialistas en limpieza recomiendan ablandar primero los residuos antes de frotar. Dejar actuar el producto adecuado durante un tiempo es la clave para que la grasa quemada se desprenda sin tener que hacer fuerza ni dañar la fuente.

Qué necesitás para limpiar la fuente del horno

Bicarbonato de sodio

Detergente para platos

Agua caliente

Esponja o cepillo suave (no abrasivo)

Espátula de plástico (para restos muy pegados)

Una de las alternativas más recomendadas es preparar una pasta espesa de bicarbonato y detergente. Esta mezcla se adhiere a las zonas más sucias y ayuda a aflojar la costra negra.

Cómo sacar la costra negra de las fuentes del horno: qué usar para eliminar la grasa quemada Foto: Gemini

Paso a paso: cómo eliminar la grasa quemada

El primer paso es retirar los restos de comida sueltos y lavar la fuente con agua caliente y detergente.

Después, se aplica la pasta de bicarbonato y detergente sobre las partes donde se acumuló la costra negra. Es fundamental dejarla actuar un buen rato para que ablande la suciedad.

Una vez pasado ese tiempo, se puede pasar una esponja o un cepillo suave para retirar la grasa. Si quedan zonas muy endurecidas, una espátula de plástico ayuda a levantarlas sin rayar la fuente.

Por último, hay que enjuagar bien con agua y detergente para eliminar cualquier resto del producto antes de volver a usar la fuente.

Un detalle clave según el material y cómo evitar que vuelva la costra

No todas las fuentes toleran el mismo tipo de limpieza. Si tienen revestimiento antiadherente, es importante evitar la lana de acero y los elementos abrasivos, porque pueden arruinar la superficie. Siempre conviene revisar las indicaciones del fabricante antes de usar productos específicos para hornos.

Para que no se vuelva a formar una capa gruesa de grasa quemada, lo más efectivo es limpiar la fuente después de cada uso, una vez que se haya enfriado. Así se evita que los restos de aceite y comida se cocinen de nuevo y generen nuevas capas difíciles de sacar.