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Yolanda Herrera, experta en limpieza: “Para limpiar las sartenes de acero inoxidable solo necesitás vinagre, detergente y un trozo de papel de aluminio”

La especialista explicó cómo limpiar a fondo las sartenes, sin esfuerzo y en pocos minutos.

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Yolanda Herrera, experta en limpieza: “Para limpiar las sartenes de acero inoxidable solo necesitás vinagre, detergente y un trozo de papel de aluminio”.
Yolanda Herrera, experta en limpieza: “Para limpiar las sartenes de acero inoxidable solo necesitás vinagre, detergente y un trozo de papel de aluminio”. Foto: Foto: Gemini
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Con el uso diario, las sartenes de acero inoxidable suelen acumular suciedad y perder su brillo original. Aunque lo ideal es mantenerlas limpias de manera regular, muchas veces el descuido hace que se conviertan en un verdadero desafío a la hora de limpiarlas.

Para estos casos, la experta en limpieza Yolanda Herrera compartió un método sencillo y efectivo que solo requiere vinagre, detergente y un trozo de papel de aluminio. Según la especialista, estos tres elementos pueden devolverle a la sartén su aspecto renovado en pocos pasos.

Qué necesitás para limpiar la sartén de acero inoxidable

El procedimiento arranca con vinagre alimenticio, que debe calentarse unos segundos en el microondas —solo lo suficiente para que esté tibio, sin llegar a hervir—. Luego, se puede colocar en un pulverizador para facilitar su aplicación sobre la superficie de la sartén.

Este método deja las sartenes impecables.
Este método deja las sartenes impecables. Foto: Foto: Gemini

Además del vinagre, se utiliza detergente y un trozo de papel de aluminio, que se transforma en una pequeña bola para frotar las zonas más sucias.

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El paso a paso para dejar la sartén impecable

Primero, se aplica una pequeña cantidad de detergente directamente sobre la sartén. Después, se rocía el vinagre caliente en las áreas que presentan mayor suciedad.

Con la bola de papel de aluminio, se frota la superficie, prestando especial atención a los restos de comida o grasa adheridos. También se pueden repasar los laterales y el exterior si tienen manchas.

La experta recomienda dejar actuar la mezcla unos minutos para que los ingredientes penetren y aflojen la suciedad. Finalmente, se enjuaga la sartén con agua y se seca bien.

El resultado: una sartén reluciente y lista para usar

Tras seguir estos pasos, la sartén queda visiblemente más limpia y con un brillo renovado. Yolanda Herrera asegura que el resultado es tan bueno que la pieza puede quedar “niquelada”, lista para volver a la cocina como si fuera nueva.

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