Expertos en calzado coinciden en que para eliminar el mal olor de las alpargatas hay que usar bicarbonato de sodio para absorber la humedad

Cómo sacar el mal olor de las alpartgatas. Foto: Unsplash

El mal olor de las alpargatas puede convertirse en una situación incómoda, especialmente cuando se utilizan durante muchas horas o sin medias. Para combatirlo, uno de los recursos caseros más conocidos es el bicarbonato de sodio, que puede ayudar a absorber la humedad acumulada en el calzado.

También suele recomendarse el vinagre, aunque su eficacia para eliminar estos olores no cuenta con suficiente respaldo clínico y su aplicación puede resultar inconveniente para determinados materiales.

Cómo quitar el mal olor de las alpargatas con bicarbonato y qué hacer con el vinagre

La marca de calzado Toni Pons, especializada en alpargatas, recomienda utilizar bicarbonato de sodio para absorber la humedad y prevenir la aparición de olores desagradables, especialmente en modelos con suelas de yute.

El procedimiento que describe el fabricante consiste en espolvorear bicarbonato sobre la suela, dejarlo actuar durante unas horas y retirarlo con un cepillo de cerdas suaves. Cabe destacar que lo mejor es realizar esta limpieza con el calzado seco y comprobar previamente las recomendaciones de mantenimiento del modelo.

Cómo sacar el mal olor de las alpartgatas. Foto: Unsplash

En cuanto al vinagre blanco, aunque aparece frecuentemente en los consejos de limpieza doméstica, Toni Pons advierte que el yute puede hincharse y deteriorarse cuando entra en contacto con el líquido.

La firma Castañer también recomienda evitar la humedad en este tipo de calzado, por lo que no resulta aconsejable empapar las suelas con vinagre ni aplicar mezclas líquidas sin indicaciones del fabricante.

Por qué las alpargatas acumulan mal olor y cómo evitar que vuelva

Según el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), el olor de pies, conocido médicamente como bromodosis, aparece principalmente por la acumulación de sudor y bacterias. También puede estar relacionado con infecciones por hongos, como el pie de atleta.

Cuando el calzado absorbe transpiración y se vuelve a utilizar sin haberse secado completamente, el problema puede persistir.

Para prevenirlo, el NHS recomienda lavar los pies diariamente, secarlos cuidadosamente entre los dedos y evitar utilizar el mismo calzado durante dos días consecutivos.

Usar bicarbonato para limpiar alpargatas. Foto: Unsplash

Cuándo consultar al médico si el mal olor de pies no desaparece

Cuando el olor persiste pese a mantener una higiene adecuada y permitir que las alpargatas se sequen, puede ser necesario consultar a un profesional de salud.

El NHS aconseja solicitar atención médica si el problema no mejora con los cuidados habituales o comienza a afectar la vida cotidiana.

También conviene prestar atención a síntomas como picazón, descamación, grietas o cambios en la piel entre los dedos, que pueden indicar una infección por hongos y requerir tratamiento específico.

La combinación de una correcta higiene de los pies, el secado del calzado y el uso cuidadoso del bicarbonato puede ayudar a controlar el problema. El vinagre, en cambio, no debería considerarse un tratamiento comprobado ni reemplazar las indicaciones médicas.