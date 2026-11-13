Cómo limpiar las manchas de la ropa blanca y dejarla como nueva si no alcanza con el lavarropas.

Mantener la ropa blanca impecable es todo un desafío. Aunque se lave seguido en el lavarropas, muchas veces las manchas persisten y, con el tiempo, las prendas terminan con un tono amarillento o grisáceo. Esto ocurre sobre todo en zonas como los cuellos, las axilas y los puños, donde se acumulan restos de transpiración, desodorante y suciedad.
Cuando el lavado habitual no alcanza, conviene aplicar un tratamiento previo sobre las áreas afectadas. Una alternativa sencilla es usar bicarbonato de sodio y agua, dos elementos que suelen estar en cualquier casa, para preparar una pasta que ayuda a combatir las manchas antes de lavar la prenda.
Cómo preparar la mezcla casera para tratar manchas en ropa blanca
Para este truco se necesitan pocos ingredientes:
- 3 cucharadas de bicarbonato de sodio
- 1 cucharada de agua
- Un poco de jabón líquido para lavar la ropa
El bicarbonato permite formar una pasta ligeramente abrasiva que ayuda a desprender la suciedad superficial, mientras que el jabón contribuye a remover los restos de grasa y otras impurezas.
Paso a paso: cómo aplicar el tratamiento antes de lavar
- Preparar la mezcla: colocar el bicarbonato en un recipiente y agregar el agua de a poco hasta conseguir una pasta espesa.
- Aplicar sobre las manchas: distribuir la preparación en las zonas amarillentas, los cuellos, los puños o las áreas con suciedad acumulada.
- Dejar actuar: esperar entre 15 y 20 minutos para que la mezcla haga efecto sobre la mancha.
- Frotar suavemente: usar un cepillo de cerdas blandas o los dedos para trabajar sobre la zona sin dañar las fibras.
- Enjuagar y lavar: retirar los restos de bicarbonato y colocar la prenda en el lavarropas con el detergente habitual, respetando las indicaciones de la etiqueta.
Este procedimiento puede ayudar con manchas superficiales, pero no funciona como blanqueador y no garantiza eliminar las marcas más profundas.
Otros consejos para recuperar el blanco de las prendas
Además del bicarbonato, hay algunos cuidados que pueden mejorar el resultado del lavado:
- Tratar las manchas antes de lavar: cuanto antes se actúe, más fácil será eliminarlas.
- Usar blanqueador con oxígeno activo: es una opción para prendas blancas de algodón, siempre que la etiqueta lo permita y se sigan las instrucciones del fabricante.
- Evitar mezclar productos: nunca combinar lavandina con vinagre, amoníaco u otros limpiadores.
- No usar agua demasiado caliente: algunas manchas, sobre todo las de origen proteico, pueden fijarse con el calor.
- Secar correctamente: evitar guardar la ropa cuando todavía está húmeda para prevenir olores y nuevas manchas.