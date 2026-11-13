Cómo limpiar las manchas de la ropa blanca y dejarla como nueva si no alcanza con el lavarropas. Foto: Foto: Gemini

Mantener la ropa blanca impecable es todo un desafío. Aunque se lave seguido en el lavarropas, muchas veces las manchas persisten y, con el tiempo, las prendas terminan con un tono amarillento o grisáceo. Esto ocurre sobre todo en zonas como los cuellos, las axilas y los puños, donde se acumulan restos de transpiración, desodorante y suciedad.

Cuando el lavado habitual no alcanza, conviene aplicar un tratamiento previo sobre las áreas afectadas. Una alternativa sencilla es usar bicarbonato de sodio y agua, dos elementos que suelen estar en cualquier casa, para preparar una pasta que ayuda a combatir las manchas antes de lavar la prenda.

Cómo preparar la mezcla casera para tratar manchas en ropa blanca

Para este truco se necesitan pocos ingredientes:

3 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 cucharada de agua

Un poco de jabón líquido para lavar la ropa

El bicarbonato permite formar una pasta ligeramente abrasiva que ayuda a desprender la suciedad superficial, mientras que el jabón contribuye a remover los restos de grasa y otras impurezas.

El bicarbonato de sodio es ideal para eliminar las manchas de la ropa blanca. Foto: Freepik

Paso a paso: cómo aplicar el tratamiento antes de lavar

Preparar la mezcla: colocar el bicarbonato en un recipiente y agregar el agua de a poco hasta conseguir una pasta espesa. Aplicar sobre las manchas: distribuir la preparación en las zonas amarillentas, los cuellos, los puños o las áreas con suciedad acumulada. Dejar actuar: esperar entre 15 y 20 minutos para que la mezcla haga efecto sobre la mancha. Frotar suavemente: usar un cepillo de cerdas blandas o los dedos para trabajar sobre la zona sin dañar las fibras. Enjuagar y lavar: retirar los restos de bicarbonato y colocar la prenda en el lavarropas con el detergente habitual, respetando las indicaciones de la etiqueta.

Este procedimiento puede ayudar con manchas superficiales, pero no funciona como blanqueador y no garantiza eliminar las marcas más profundas.

Otros consejos para recuperar el blanco de las prendas

Además del bicarbonato, hay algunos cuidados que pueden mejorar el resultado del lavado: