Las expertas coinciden: “Para limpiar las joyas de plata solo necesitas agua caliente, bicarbonato y un trozo de papel aluminio”

Las expertas coinciden: “Para limpiar las joyas de plata solo necesitas agua caliente, bicarbonato y un trozo de papel de aluminio” Foto: Foto: Gemini

Con el paso del tiempo, las joyas de plata suelen oscurecerse y perder su brillo original. Pulseras, anillos y colgantes quedan expuestos al aire, la humedad y el roce con la piel, lo que hace que luzcan envejecidos y apagados.

Sin embargo, devolverles el aspecto reluciente no requiere productos costosos ni técnicas difíciles. Dos creadoras de contenido especializadas en trucos para el hogar, Yolanda Herrera y Fresisuis, coincidieron en una solución casera que solo necesita agua muy caliente, bicarbonato y un trozo de papel de aluminio.

El paso a paso para limpiar una pulsera de plata en minutos

Yolanda Herrera explicó que el primer paso es colocar la pulsera sobre un trozo de papel de aluminio y sumar una cucharadita de bicarbonato. Luego, se cierra el papel formando un pequeño paquete.

El siguiente paso es clave: sumergir ese paquete en agua hirviendo durante un minuto y medio. Una vez pasado ese tiempo, se retira y se abre con cuidado.

La experta recomendó frotar la pieza con los dedos para aprovechar el bicarbonato que queda en la superficie. Después, solo hay que enjuagar bien y secar la joya. El resultado, según mostró, es una pulsera que recupera su brillo y parece nueva.

Este método deja las joyas impecables. Foto: Foto: Gemini

El método exprés para colgantes y otras piezas

Fresisuis utilizó la misma combinación para limpiar un colgante de plata. En su caso, preparó un cuenco con agua hirviendo, colocó la pieza dentro del papel de aluminio, agregó bicarbonato y vertió el agua caliente.

La reacción entre el bicarbonato, el agua y el papel de aluminio se produce de inmediato. Según la especialista, el cambio en el aspecto de la plata se nota desde el primer momento. Solo resta frotar con un paño para terminar de sacar el brillo.

Ambas expertas coincidieron en que este truco es rápido, sencillo y no requiere productos especiales. Así, cualquier accesorio de plata puede recuperar su aspecto original en pocos minutos y sin esfuerzo.