El inicio de 2026 muestra un comportamiento inusual en los mercados: se rompió una correlación histórica. Bitcoin y la plata dejaron de moverse en sintonía. Mientras el metal precioso alcanza nuevos récords, la principal criptomoneda del mercado retrocede y se acerca a la zona de los u$s70.000.

Este desacople revela la acción de dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, el COMEX (el mercado de futuros de metales) impulsa al alza a la plata ante la escasez de oferta física.

El Bitcoin y la plata dejaron de moverse en sintonía. Foto: Unsplash.

Por otro, la Reserva Federal de EE.UU. condiciona a Bitcoin a través de la dinámica de la liquidez global, haciéndolo comportar más como un activo de riesgo, similar a una acción tecnológica, que como el “oro digital” que muchos inversores imaginaban.

De esta manera lo analiza Andrés Rodríguez en un informe para el sitio ‘iProUp’, donde explica cómo este nuevo escenario está reordenando las carteras de inversión a nivel mundial.

Cinco claves para entender la situación actual del Bitcoin y la plata

1- Escasez

El rally de la plata responde a una fuerza física: la escasez. Según explican analistas estadounidenses, el mercado COMEX registra una caída de inventarios de más de 100 millones de onzas desde octubre.

Déficit estructural : las restricciones de oferta asociadas a China hicieron que el mercado valorara al metal por su falta de disponibilidad física, llevándolo a superar los u$s120 la onza antes de corregir.

Demanda industrial: paneles solares, vehículos eléctricos y data centers consumen la mitad de la oferta disponible.

2- Liquidez

A diferencia de la plata, Bitcoin no se mueve hoy por escasez, sino por liquidez. Aquí, el árbitro es la Reserva Federal.

Activo de riesgo : cuando la liquidez se encoge, el mercado cripto responde con un beta alto (mayor volatilidad) respecto a la macroeconomía. Bitcoin se movió en sincronía con las acciones tecnológicas, sufriendo liquidaciones de más de u$s1.000 millones en 24 horas.

El factor FED: las expectativas de tasas altas por más tiempo y un balance ajustado “secaron” la plaza.

3- El rol del nuevo presidente de la FED

Kevin Warsh, el próximo presidente de la Reserva Federal. Foto: REUTERS

El analista financiero Leandro Monnittola, en diálogo con ‘iProUp’, indica que el nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed fue leído como una señal negativa para las cripto.

Perfil ortodoxo : Warsh tiene un perfil monetario más duro, lo que fortalece al dólar global y reduce el apetito por activos de riesgo como BTC.

Salida de flujos: esto provocó que los ETF de Bitcoin mostraran salidas netas relevantes, enfriando el interés institucional.

4- Transición defensiva

No necesariamente es un abandono estructural, sino una “transición defensiva”. Paula Chaves, analista de HFM, explica que el capital no está rotando hacia refugios tradicionales de inmediato, sino que busca preservación.

Preferencia por bonos : el dinero está saliendo de la volatilidad para estacionarse en renta fija de corta duración (bonos a 1 o 2 años).

Espera: Bitcoin todavía es percibido como un activo de riesgo. “Mientras esa liquidez permanece en pausa en bonos seguros, Bitcoin tiende a rezagarse”, advierte Chaves.

5- Niveles atractivos a largo plazo

Si bien la tendencia de corto plazo es bajista, los analistas coinciden en que, desde el punto de vista de la valoración, Bitcoin se encuentra en niveles atractivos para horizontes largos. Sin embargo, Chaves aclara que el mercado espera confirmaciones.

“Menor incertidumbre macro y mayor claridad en tasas. Solo entonces el capital saldrá de la renta fija segura para buscar mayor retorno”, remarca la especialista. Hasta entonces, la plata brilla por su escasez y Bitcoin espera que vuelva la liquidez.