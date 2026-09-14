Pocos lo hacen bien: esta es la manera correcta de usar el papel aluminio en el picaporte para evitar manchas y suciedad

La forma correcta de usar el papel aluminio para evitar la suciedad, la grasa y las manchas. Foto: Imagen creada con IA por Canal26.com

Aunque casi siempre se lo relaciona con la cocina, el papel aluminio tiene varios usos fuera de ella. Uno de los trucos caseros que ganó popularidad consiste en colocarlo alrededor del picaporte de las puertas.

La técnica es muy sencilla y puede resultar especialmente útil cuando se realizan tareas de pintura, limpieza, mudanzas o refacciones en el hogar. Al cubrir el picaporte, el aluminio actúa como una protección y evita que la superficie quede expuesta a distintos tipos de daños.

¿Qué pasa cuando se coloca papel aluminio en el picaporte?

El objetivo principal es crear una barrera entre el picaporte y el entorno. De esta manera, se pueden prevenir manchas, suciedad y algunos rayones que aparecen con el uso o durante trabajos dentro de la casa.

1. Evita manchas de pintura

Si vas a pintar una puerta o una habitación, cubrir el picaporte con aluminio puede evitar que termine salpicado con pintura, barniz o laca.

Esto permite trabajar sin tener que preocuparse constantemente por proteger esa zona y, además, evita tener que limpiar posteriormente restos que pueden resultar difíciles de sacar.

2. Protege de la suciedad y la grasa

Los picaportes están en contacto permanente con las manos, por lo que acumulan huellas, grasa y suciedad.

Al colocar aluminio, estos elementos no quedan directamente sobre el metal. El truco puede ser especialmente práctico en las puertas de la cocina, el baño o la entrada de la vivienda.

El truco del papel aluminio en el picaporte que cada vez más personas usan en casa. Foto: IA Grok

3. Funciona para una mudanza

Mover muebles y objetos grandes por una casa puede provocar golpes o rayones en distintas superficies. El picaporte no es la excepción.

Una capa de aluminio puede funcionar como protección provisoria frente a pequeños roces o golpes durante una mudanza o una refacción.

Cómo hacer el truco del papel aluminio

Llevar a cabo este truco es muy fácil y lleva pocos minutos aplicarlo:

Cortá un trozo de papel aluminio lo suficientemente grande para cubrir el picaporte y su base. Envolvé toda la pieza, procurando que no queden sectores expuestos. Moldeá el aluminio con los dedos para que se adapte a la forma del picaporte. Asegurate de que quede firme y no se deslice cuando se utilice la puerta. Retiralo cuando termine la tarea para la que fue colocado.

Es un truco simple, económico y fácil de aplicar que puede ayudar a mantener los picaportes protegidos mientras se realizan distintas tareas en casa.