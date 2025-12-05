Seminario Oro, Plata y Cobre 2025: el encuentro de los principales empresarios del sector

Parque Norte fue sede del evento que reunió a importantes actores de un sector con mucho crecimiento en el país. Mirá el evento en la nota.

Evento de Minería en Parque Norte. Foto: Captura de video.

La minería se convirtió en un sector muy importante para nuestro país y el crecimiento se volcó de lleno en el seminario Oro, Cobre y Plata 2025 que se realizó en Parque Norte.

El evento reunió a los principales empresarios del sector, donde se desarrolló la importancia de la minería para nuestro país y ratificar las condiciones necesarias para las inversiones.

Canal 26 estuvo presente y habló con empresarios como Michael Meding, vicepresidente de MCEWEN COOPER: “Argentina tiene una oportunidad única, tiene una oportunidad de transformación para el país enorme. Yo creo que, si solo vemos los proyectos de cobre, pueden ser en los próximos 5 a 10 años, es decir, relativamente corto plazo, ser tan grande como 20% del sector agrícola de la Argentina. Es decir, muy importante”.

Nota evento Panorama Minero.

Ante la consulta sobre las condiciones internacionales, Meding afirmó: “Creo que Argentina, si sigue como está caminando, ya es una condición muy importante. Por otro lado, obviamente en esos tipos de proyectos que son mega emprendimientos industriales, es importante la situación geopolítica, la situación de los mercados financieros, pero si siguen como están, creo que tenemos muy buenas chances de que las cosas se den”.

Marcelo Agulles, gerente de comunicación de Minas Argentina SA, también se hizo presente y dejó sus sensaciones para Canal 26.

“Para Minas Argentinas, que es la propietaria de la mina Hualcamayo, una mina de oro que opera en San Juan desde hace más de 15 años, ha sido un año muy significativo. Pero somos todavía muy optimistas respecto a lo que va a pasar en el 26 y en el 27, porque al menos nosotros nos estamos yendo directamente hacia la construcción de una nueva mina dentro de nuestro yacimiento Hualcamayo, que nos va a poder o nos va a permitir producir y generar trabajo durante al menos dos décadas más”, sentenció.

Seminario de Cobre, oro y plata en la Argentina.

En otro tramo del evento, Canal 26 habló con Marcelo Álvarez, Director Ejecutivo de Barrick Gold Sudamérica, quien aseguró: “Ha sido un año bueno para Veladero. Estamos cumpliendo 20 años de operación ininterrumpida. En la Alta Cordillera fue el primer proyecto a gran escala en la Argentina en altura. En un momento que, como bien vos decía, Argentina empieza a poner su potencial en valor. Hablamos durante muchos años del potencial minero argentino y hoy empieza a ser una realidad. Y Veladero está para acompañar ese proceso de crecimiento en San Juan y en el país”.

Alejandro Colombo, especialista en el sector minero, también se expresó en el importante evento del rubro: “Argentina tiene grandes posibilidades en materia minera. Mucho de eso viene a partir de la electromovilidad. El mundo necesita todo lo que es minerales para transformación energética. El tema del cobre, del litio. También otros minerales como el caso de la plata, del oro. Y Argentina tiene los minerales que el mundo necesita. Es un país poco conocido en términos mineros. Somos agrícola, ganadero históricamente. Pero compartimos una frontera muy rica con Chile. Y la frontera no conoce en términos naturales lo que son las fronteras políticas. Así que las oportunidades son muy buenas".

Luis Vacazur Mosoalen, presidente de GVH Logística Minera, también habló sobre el crecimiento y las expectativas para el sector.

Seminario de Cobre, oro y plata en la Argentina. Foto: Captura de video.

“Soy de La Puna, Argentina. Nací en San Antonio de los Cobres. Nos convertimos en el tiempo. Proveedores, pero hay una historia detrás. Vendíamos piedra en el tren a las nubes. Vendíamos media de llama en la ciudad de Salta. Luego, con todo el potencial de la minería, decidimos emprender. Estamos hoy 25 años. Soy un empresario de origen indígena. Esto es lo interesante que ha permitido la minería. Entonces, ha cambiado. Estamos trabajando en la educación, en la formación. Y celebramos naturalmente que las divisas de la minería lleguen a nuestra región. Podamos generar trabajo y servicio. Y poderlo comunicar a través de estos medios”, aseguró.

Por último, Diego Magallanes, gerente comercial satelital de Telecentro Empresas, también se hizo presente y destacó el año del sector: “El sector minero está enfrentando un crecimiento sin precedentes. En ese sentido, Telecentro viene acompañando este crecimiento. Presentando alianzas estratégicas con diferentes empresas de renombre mundial. En este caso, la alianza con Starlink nos está acercando a este vertical. Esta nueva tecnología, que irrumpe en el mercado, en la cual Telecentro es representante oficial para la República Argentina. Está trayendo grandes cambios. Nosotros estamos acompañando a las empresas más importantes de este rubro. Y queremos llegar a una cobertura nacional de esta vertical".