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Salió 2 minutos de su casa, una pareja le robó a su perrita de 10 años del jardín y quedó grabada por las cámaras: lo investigan como hurto mayor por US$1.200

Claudia Jaramillo, de 47 años, dejó a su Yorkshire Terrier llamada Chanel en el frente de su vivienda en Queens, Nueva York. Al revisar los videos con su esposo, vio cómo una pareja atrajo al animal y escapó en una camioneta.

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La NYPD difundió fotografías de Chanel, de los dos sospechosos y del vehículo utilizado.
La NYPD difundió fotografías de Chanel, de los dos sospechosos y del vehículo utilizado. Foto: Google Gemini / NYPD.
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El robo de Chanel, una perrita Yorkshire Terrier de 10 años, ocurrió el 17 de septiembre de 2026, alrededor de las 18, en College Point, un barrio de Queens, Nueva York. Su dueña, Claudia Jaramillo López, había salido durante dos minutos a pasear a su otra mascota y, cuando regresó, descubrió que Chanel había desaparecido del jardín delantero de su casa. Las cámaras de seguridad registraron cómo dos personas se llevaron al animal en un vehículo. La Policía de Nueva York (NYPD) difundió las imágenes a mediados de octubre para intentar identificar a los sospechosos.

Salió a pasear a su otra perrita y, cuando volvió, Chanel había desaparecido

Claudia, de 47 años, había dejado a Chanel en el jardín de su vivienda, cerca de la intersección de la calle 130 y la avenida 14. Según relató al New York Post, solo se ausentó durante dos minutos mientras paseaba a Leti, su otra Yorkshire Terrier.

El robo de la mascota se produjo en Nueva York.
El robo de la mascota se produjo en Nueva York. Foto: NYPD.

Al regresar, comenzó a buscar a Chanel en los lugares donde habitualmente se escondía. La llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. La mujer explicó que estaba convencida de que encontraría a su mascota porque nunca imaginó que alguien pudiera llevársela.

Fue entonces cuando su esposo revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron descubrir qué había sucedido durante su breve ausencia y reconstruir el robo.

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Las cámaras revelaron cómo dos personas robaron a Chanel

Según la reconstrucción policial, un hombre y una mujer llegaron a bordo de un Subaru Forester modelo 2014 y se detuvieron frente a la propiedad.

Las imágenes difundidas por la NYPD muestran a una mujer que aparentemente intentaba atraer a Chanel. En otra secuencia aparece un hombre con la perrita en brazos, antes de que ambos regresaran al vehículo y escaparan hacia el oeste por la avenida 14.

Los investigadores informaron que la propietaria no conoce a las personas involucradas. También señalaron que no se reportaron heridos durante el episodio.

Qué se sabe de la búsqueda de Chanel y cómo colaborar con la Policía.
Qué se sabe de la búsqueda de Chanel y cómo colaborar con la Policía. Foto: NYPD.

La Policía estimó el valor del delito en aproximadamente 1.200 dólares y comenzó a investigarlo como un presunto hurto mayor (grand larceny), según la información policial publicada por amNewYork.

Qué se sabe de la búsqueda de Chanel y cómo colaborar con la Policía

  • La NYPD difundió fotografías de Chanel, los dos sospechosos y el vehículo utilizado. La perrita tiene pelaje gris y marrón claro, características que pueden ayudar a reconocerla.
  • Hasta el 19 de octubre de 2026, no se encontró una confirmación pública de su recuperación ni de detenciones relacionadas con el caso. Los reportes policiales publicados el 16 de octubre indicaban que la investigación continuaba abierta.
  • Quienes tengan información pueden comunicarse con la línea confidencial Crime Stoppers al 1-800-577-8477, o al 1-888-57-PISTA (74782) para recibir atención en español. También pueden aportar datos mediante el sitio oficial de la Policía de Nueva York.
  • La familia continúa buscando a Chanel, mientras las autoridades intentan identificar a las personas registradas por las cámaras y establecer su paradero.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.

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