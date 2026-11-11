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Imágenes impactantes: se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

El colapso ocurrió este miércoles en Brooklyn y provocó un importante despliegue de bomberos y equipos de rescate. Las autoridades investigan las causas del derrumbe.

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Personal de emergencia trabaja en el lugar del derrumbe de un edificio en Nueva York.
Personal de emergencia trabaja en el lugar del derrumbe de un edificio en Nueva York. Foto: REUTERS
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Un edificio se derrumbó este miércoles 11 de noviembre en Brooklyn, Nueva York, y desencadenó un amplio operativo de emergencia para localizar a las personas que podrían haber quedado atrapadas bajo los escombros. Según los primeros reportes, al menos cuatro personas resultaron heridas y dos trabajadores permanecían desaparecidos.

Se derrumbó un edificio en Nueva York
Se derrumbó un edificio en Nueva York. Video: REUTERS

Derrumbe en Nueva York: buscan sobrevivientes entre los escombros

El episodio se registró alrededor de las 16, hora local (18 de Argentina), en el sector de Flatbush Avenue, donde varias dotaciones del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) se desplazaron para realizar tareas de búsqueda y rescate.

Los equipos de emergencia trabajan sobre los restos de la estructura colapsada, mientras intentan determinar si todavía hay personas atrapadas.

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales muestran una importante acumulación de escombros y la presencia de numerosos rescatistas que trabajan en el lugar.

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Por el momento, las autoridades no establecieron qué provocó el derrumbe y continúan las tareas para esclarecer las circunstancias del episodio.

Bomberos transportan a una víctima encontrada entre los escombros de un edificio derrumbado en el distrito de Brooklyn, Nueva York.
Personal de emergencia trabaja en el lugar del derrumbe de un edificio en Nueva York. Foto: via REUTERS

Operativo de seguridad y restricciones al tránsito en Brooklyn

Ante la magnitud del incidente, la Policía de Nueva York solicitó a los vecinos y automovilistas que eviten circular por las inmediaciones del edificio afectado.

El operativo contempla restricciones en el sector comprendido entre las avenidas Bedford y Flatbush, donde se prevén cortes de calles y demoras en el tránsito.

Además, las autoridades recomendaron utilizar recorridos alternativos para facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia y permitir que los rescatistas continúen trabajando.

Personal de emergencia trabaja en el lugar del derrumbe de un edificio en Nueva York.
Personal de emergencia trabaja en el lugar del derrumbe de un edificio en Nueva York. Foto: REUTERS

Por su parte, el Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) envió inspectores para examinar las condiciones de seguridad del lugar y evaluar la estabilidad de las construcciones cercanas.

El objetivo es determinar si existen riesgos adicionales que puedan comprometer otras estructuras mientras avanzan las tareas de recuperación.

El operativo continúa y el balance de víctimas podría modificarse a medida que los equipos de emergencia completen la búsqueda entre los escombros.

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