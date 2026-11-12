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Crónica desde el epicentro del dolor en Brooklyn: entre el silencio y la lluvia, se huele la tragedia

Llegar al lugar del colapso en Nueva York es sobrecogedor: mientras los equipos de rescate remueven escombros buscando a personas aún sin identificar, los vecinos de este barrio de trabajadores señalan las irregularidades de una obra lindera y lloran una catástrofe que consideran evitable.

Sebastián Dumont, desde Nueva York
Por Sebastián Dumont, desde Nueva York
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Efectivos de la policía, cuadrillas de bomberos y vehículos especializados de remoción y rescate continúan trabajando sin descanso.
Efectivos de la policía, cuadrillas de bomberos y vehículos especializados de remoción y rescate continúan trabajando sin descanso. Foto: Reuters.
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Llegar hasta el sitio exacto de la tragedia es profundamente impactante. En este rincón de Brooklyn, Nueva York, lo primero que golpea los sentidos es un silencio sobrecogedor que se funde con una lluvia intensa que no da tregua, precipitaciones que bien podrían metaforizar las lágrimas y el dolor de los vecinos que aún no logran encontrarle explicación a semejante desastre. Aquí, entre los escombros y el agua, verdaderamente se huele la tragedia.

Frente a mí y las cámaras de Canal 26 se despliega un enorme operativo de seguridad. Efectivos de la policía, cuadrillas de bomberos y vehículos especializados de remoción y rescate continúan trabajando sin descanso. Hasta el momento, el balance oficial confirma ocho personas fallecidas y 17 heridas, mientras las tareas entre las ruinas siguen adelante en la búsqueda de personas que todavía no han sido identificadas.

El entorno explica parte de la vulnerabilidad del lugar: se trata de un barrio de trabajadores, conformado en su gran mayoría por edificios viejos y de baja altura. Es una zona alejada de Manhattan elegida por muchos para residir debido a que los costos de alquiler son más baratos y accesibles para los salarios obreros, permitiéndoles afrontar el día a día aunque viajen cotidianamente hacia Manhattan a trabajar. Sin embargo, ese menor costo conlleva riesgos y consecuencias severas, ya que son construcciones añosas que muchas veces carecen del mantenimiento adecuado.

En este rincón de Brooklyn, Nueva York, lo primero que golpea los sentidos es un silencio sobrecogedor que se funde con una lluvia intensa que no da tregua.
En este rincón de Brooklyn, Nueva York, lo primero que golpea los sentidos es un silencio sobrecogedor que se funde con una lluvia intensa que no da tregua Foto: Reuters.

En esta comunidad reside una gran cantidad de inmigrantes, con una presencia tan marcada de familias haitianas que el sector es conocido como Little Haiti. Entre quienes viven y transitan a diario por aquí, la indignación y la sospecha son compartidas: aseguran que la obra en construcción lindante con la estructura que colapsó no estaba en condiciones reglamentarias o no contaba con los permisos obligatorios.

Quienes trabajan habitualmente en la zona señalan haber advertido irregularidades en las excavaciones previas, detalles que ahora formarán parte de la investigación judicial, pero que para los vecinos representan la prueba de una catástrofe que pudo haberse evitado.

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Sebastián Dumont, desde Nueva York
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