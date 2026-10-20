“Alfasushi”: el alfajor de sushi que cambia las tapas de masa por arroz y el dulce de leche por un llamativo ingrediente

El alfajor de sushi cambia las tapas de masa por arroz y el dulce de leche por un llamativo ingrediente. Foto: Café Haüs (imagen optimizada con IA ChatGPT)

El alfajor es uno de los productos más representativos de la gastronomía rioplatense. Si bien existen cientos de variedades, la mayoría conserva una estructura conocida: dos tapas de masa, un relleno dulce y, en muchos casos, una cobertura de chocolate. Sin embargo, un emprendimiento de Uruguay decidió romper con esa tradición y presentar una combinación difícil de imaginar.

Se trata de un alfajor de sushi elaborado con arroz y salmón, una propuesta que fusiona dos preparaciones de orígenes completamente diferentes. El producto, bautizado como “alfasushi”, fue presentado durante la cuarta edición de la Feria Internacional del Alfajor, celebrada en Montevideo en junio de 2026.

La creación llamó la atención por reemplazar los ingredientes habituales de este dulce por otros asociados a la gastronomía japonesa, sin abandonar su característica presentación en capas.

Cómo es el alfajor de sushi que inventaron en Uruguay y qué ingredientes lleva

A diferencia de los alfajores tradicionales, que suelen elaborarse con tapas de harina y rellenos como dulce de leche, chocolate o frutas, esta versión propone una combinación completamente salada.

El "alfasushi" fue presentado durante la cuarta edición de la Feria Internacional del Alfajor en Montevideo. Foto: Café Haüs

Su principal particularidad está en la estructura: las tapas están hechas de arroz y el relleno contiene salmón, dos ingredientes característicos del sushi. El producto conserva la idea de dos capas que contienen un relleno central, pero transforma por completo el sabor y la experiencia de consumo.

La propuesta desafía incluso la definición habitual de alfajor, ya que se aleja de la repostería para acercarse a una preparación gastronómica salada.

Quién creó el alfasushi y cómo surgió la idea de combinar dos comidas diferentes

Detrás de esta innovación se encuentra Café Haus, una cafetería uruguaya cuya propuesta gastronómica también está vinculada al sushi.

Café Haus reemplazó las tradicionales tapas de masa por el arroz y el dulce de leche por el salmón. Foto: Unsplash

Según publicó el diario El Observador, la idea surgió de manera natural a partir del trabajo cotidiano del establecimiento con chefs y especialistas en la preparación de sushi, conocidos como sushimen.

Esa convivencia entre distintas técnicas culinarias permitió experimentar con un formato asociado históricamente a los productos dulces. El resultado fue una creación que busca aprovechar la popularidad del sushi en Uruguay y trasladar algunos de sus ingredientes a un producto tradicional del Río de la Plata.

No solo tiene salmón: la sorprendente versión dulce del alfajor de sushi

El emprendimiento no se limitó a desarrollar una alternativa salada. También presentó una versión dulce con carbón activado, pera, frosting y salsa de maracuyá.

Esta segunda variedad mantiene el espíritu experimental de la propuesta, aunque utiliza ingredientes más cercanos al universo de la pastelería. La combinación de fruta, crema y carbón activado permite construir una receta alejada del clásico alfajor de dulce de leche.

La versión dulce del alfasushi con carbón activado, pera, frosting y salsa de maracuyá. Foto: Café Haüs (imagen optimizada con IA ChatGPT)

Ambas versiones fueron destacadas por El Observador entre las propuestas más innovadoras de la feria, donde también aparecieron alfajores elaborados con cerveza artesanal, yerba mate y otros ingredientes poco convencionales.

Cuánto cuesta el alfajor de sushi y dónde se presentó por primera vez

El alfasushi se dio a conocer durante la cuarta Feria Internacional del Alfajor de Uruguay, realizada entre el 5 y el 7 de junio de 2026 en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), en Montevideo. El encuentro reunió a más de 70 empresas y emprendimientos, con degustaciones, lanzamientos y competencias gastronómicas.

De acuerdo con la información publicada durante el evento, Café Haus tenía previsto incorporar las dos versiones del alfasushi a su carta, con un precio aproximado de 280 pesos uruguayos ($10.634,71). Sin embargo, esa cifra corresponde a lo informado en junio de 2026 y no confirma su precio ni disponibilidad actuales.

De esta manera, la aparición del alfasushi demuestra hasta dónde puede llegar la experimentación gastronómica: un producto tradicionalmente asociado al chocolate y al dulce de leche puede convertirse en una preparación con arroz y pescado, conservando apenas su forma original.