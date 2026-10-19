El chef español Eduard Xatruch eligió el mejor alfajor de la Argentina. Foto: Instagram fueradecarta.lat (optimizada con IA ChatGPT)

En la Argentina, pocas discusiones gastronómicas generan tanta pasión como la elección del mejor alfajor. Cada marca tiene su legión de seguidores y argumentos para defenderla. Sin embargo, una reciente degustación realizada por el chef español Eduard Xatruch Cerro, referente de la alta cocina internacional y distinguido por la guía Michelin, aportó una mirada especializada al eterno debate.

La prueba reunió a cinco de los alfajores más populares del país: Terrabusi (clásico); Guaymallén (negro); Capitán del Espacio (negro), Jorgito (negro) y Rasta (clásico). Luego de evaluar sabor, textura y equilibrio general, el cocinero eligió a Capitán del Espacio como el gran ganador de la jornada.

El Capitán del Espacio fue elegido como el mejor alfajor argentino, según un chef Michelin

La marca nacida en Quilmes volvió a ratificar su estatus de producto de culto entre los fanáticos del alfajor. Durante la degustación, Xatruch destacó especialmente la textura del dulce de leche del Capitán del Espacio, una característica que consideró superior respecto de sus competidores.

Para el chef, el producto logra una armonía destacada entre sus componentes y ofrece una experiencia más equilibrada en cada bocado. Esa combinación fue determinante para ubicarlo en el primer puesto del ranking final.

Durante una degustación de alfajores, el chef español Eduard Xatruch eligió al Capitán del Espacio como el mejor alfajor de la Argentina. Video: Instagram fueradecarta.lat

El alfajor Jorgito sorprendió al chef Michelin por su cremosidad

El segundo lugar quedó en manos de Jorgito (negro), otro clásico indiscutido de los kioscos argentinos. Durante la cata, Xatruch Cerro resaltó que fue el alfajor más cremoso de todos los participantes.

Además, elogió la liviandad de la galletita, un aspecto que contribuye a una sensación más suave y equilibrada al momento de degustarlo. Gracias a estos atributos, quedó muy cerca de disputarle el liderazgo al Capitán del Espacio.

Las críticas del chef Michelin al chocolate del alfajor Terrabusi y Guaymallén

Entre las observaciones más contundentes de la degustación estuvieron las dedicadas a Terrabusi (clásico) y Guaymallén (negro). Si bien se trata de dos de las marcas más consumidas del país, fueron también las que menos convencieron al especialista.

Según explicó Xatruch Cerro, ninguno de los dos logró emocionarlo desde el punto de vista del chocolate. La cobertura fue precisamente el factor que más condicionó su evaluación, ubicándolos en la zona media y baja de la clasificación final.

A pesar de ello, el Terrabusi consiguió una mejor valoración general y terminó por encima del Guaymallén en el ranking elaborado por el chef español.

Por qué el alfajor Rasta quedó último en la degustación del chef Michelin

El caso más particular fue el del alfajor Rasta (clásico). Para Xatruch Cerro, su cobertura de chocolate presentaba una textura y un sabor que describió como “un poquito pasto”, una característica que afectó su valoración general.

El chef Eduard Xatruch ubicó al Capitán del Espacio en primer lugar y al Rasta en el último escalón. Foto: Instagram fueradecarta.lat

Además, consideró que se trata de un producto demasiado diferente al resto de los participantes. De hecho, señaló que incluso lo dejaría fuera de concurso porque no lo ve comparable bajo los mismos criterios que los demás alfajores analizados.

El ranking de los alfajores argentinos, según el chef Michelin, Eduard Xatruch Cerro

Capitán del Espacio (negro) Jorgito (negro) Terrabusi (clásico) Guaymallén (negro) Rasta (clásico)

El podio de alfajores argentinos, según el famoso chef español Eduard Xatruch. Foto: Instagram fueradecarta.lat

Más allá de las preferencias personales que siempre acompañan a este tipo de debates, el resultado volvió a poner en primer plano a Capitán del Espacio, una marca que desde hace décadas alimenta su leyenda entre consumidores bonaerenses y aficionados al alfajor de todo el país. Esta vez, además del respaldo de sus seguidores, el mítico alfajor sumó el reconocimiento de una de las voces más autorizadas de la gastronomía internacional.