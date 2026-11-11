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Comenzó a hacerse conocido en 1977 y es un paradisíaco pueblo de montaña sustentable: Villa Lago Meliquina, el refugio patagónico perfecto para desconectarse

Se trata de una pequeña localidad del Departamento Lácar cuyo nombre significa “cuatro rincones” y que empezó a desarrollarse cuando los dueños de una antigua estancia decidieron lotear los terrenos que estaban ubicados a las orillas del lago homónimo.

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Villa Lago Meliquina es uno de los lugares más lindos de la Patagonia. Foto: NA.
Villa Lago Meliquina es uno de los lugares más lindos de la Patagonia. Foto: NA.
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La Patagonia argentina es un destino muy elegido por los turistas durante todas las estaciones del año ya que posee un sinfín de paisajes maravillosos. Uno de ellos está “oculto” en la provincia de Neuquén a 40 kilómetros de San Martín de los Andes: se trata de Villa Lago Meliquina, un lugar que se destaca por su serenidad y encanto.

Villa Lago Meliquina comenzó a hacerse conocida en 1977, cuando los propietarios de una estancia decidieron dividir y vender las tierras cercanas al lago homónimo. Originalmente, era solo un punto de paso entre Bariloche y San Martín de los Andes. Sin embargo, su destino realmente cambió en 1998, cuando se pavimentó la famosa Ruta de los Siete Lagos, que conecta San Martín de los Andes con Villa La Angostura.

Los primeros pobladores de la villa eran personas que buscaban escapar del ritmo frenético de grandes ciudades. Ellos formaron la primera Comisión de Fomento. A pesar de no contar con electricidad tradicional, los habitantes adaptaron sus hogares utilizando energía solar y eólica, además de contar con servicios de telefonía e internet inalámbrico.

Qué hacer en Villa Lago Meliquina

Villa Lago Meliquina ofrece una amplia variedad de actividades al aire libre, aprovechando al máximo el entorno natural que la rodea. Entre las opciones más escogidas tanto por los habitantes de la localidad como por los pocos turistas que la visitan, están la pesca, kayak, windsurf, kitesurf, senderismo y ciclismo de montaña.

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Villa Lago Meliquina es uno de los lugares más lindos de la Patagonia. Foto: NA.
Villa Lago Meliquina es uno de los lugares más lindos de la Patagonia. Foto: NA.

También cuenta con tres miradores para disfrutar de las vistas panorámicas y una plaza con juegos infantiles para los más pequeños.

Lo que hace única a Villa Meliquina

  • Filosofía sustentable: Es un pueblo ecológico donde no hay tendido eléctrico público ni gas natural. Los establecimientos y cabañas se abastecen con energías limpias como paneles solares, energía eólica o generadores. Tampoco hay señal de celular convencional, promoviendo una desconexión real.
  • Ubicación estratégica: Se accede desde San Martín de los Andes atravesando un tramo de la mítica Ruta 40 (Ruta de los Siete Lagos) y luego desviando por la Ruta Provincial 63 (de ripio). Está a solo 22 kilómetros del Cerro Chapelco.
  • Entorno natural: El pueblo está custodiado por bosques de lengas, ñires y coihues, y es atravesado por el río Meliquina, que desemboca en el imponente espejo de agua del lago.

De paraje a pueblo: crean una comisión de fomento para ordenar la expansión de Villa Lago Meliquina

El gobernador Rolando Figueroa dispuso en los útimos días, a través del decreto N° 1858/26, la creación de la comisión de fomento de Villa Lago Meliquina, con jurisdicción en el ejido que abarcará su zona de influencia urbana y rural.

Según se explica en el artículo 2° de la norma, luego de concluidos los estudios técnicos correspondientes, se arbitrarán las medidas tendientes a precisar el límite geográfico de la comisión de fomento, que no deberá afectar jurisdicciones de otros municipios.

La administración comunal estará a cargo de un presidente titular y un suplente, que serán elegidos a simple pluralidad de sufragios en las próximas elecciones que se celebren para renovar cargos provinciales.

Cómo llegar a Villa Lago Meliquina

El acceso más común a la villa es en auto. Desde San Martín de los Andes, se toma la Ruta Provincial 48 hacia el norte, siguiendo las indicaciones hacia “Villa Meliquina” o “Ruta de los Siete Lagos”. El trayecto es de aproximadamente 41 kilómetros y suele durar cerca de una hora.

Una vez allí, cabe tener en cuenta algunas consideraciones. En la villa solamente hay wifi en las propiedades que lo contratan y wifi libre en la zona de información turística; no cuentan con servicios de red (luz, agua, gas) por lo que resulta importante ser cuidadoso con el uso de los recursos que se generan de forma autogestiva en cada hogar (la electricidad es solar y/o eólica, el gas envasado y el agua se toma por perforación o desde los arroyos que recorren el pueblo). Tampoco hay recolección de residuos por lo que las autoridades solicitan a los turistas que se lleven su basura al retirarse.

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