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Juande Rodríguez, mecánico: “La señal que puede indicar que la batería del auto está empezando a fallar”

El sistema Start-Stop suele ser el primero en advertir un problema. Qué otros síntomas pueden aparecer y por qué no hay que esperar a quedarse sin arranque.

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Juande Rodríguez, mecánico: “La señal que puede indicar que la batería del auto está empezando a fallar”
Juande Rodríguez, mecánico: “La señal que puede indicar que la batería del auto está empezando a fallar”. Foto: Gemini
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Antes de que la batería del auto deje al conductor varado, existen señales tempranas que pueden anticipar el problema. Según Juande Rodríguez Santos, mecánico con más de 18 años de experiencia y dueño de un taller, uno de los primeros indicios suele aparecer en el sistema Start-Stop, presente en muchos vehículos modernos.

Este sistema, que apaga y vuelve a encender el motor durante las detenciones —por ejemplo, en un semáforo—, puede desactivarse automáticamente si detecta que la batería no está en condiciones óptimas. Así, deja de funcionar para preservar la energía disponible y evitar una descarga total.

Rodríguez explicó que, además de la falla en el Start-Stop, hay otros síntomas que pueden alertar sobre un deterioro en la batería: el motor puede girar con menos fuerza al intentar arrancar o el reloj del tablero puede desconfigurarse por alteraciones en la tensión eléctrica.

Autos; vehículos; batería. Foto: Freepik

Por qué no siempre es la batería y cuándo consultar al taller

El especialista aclaró que estos síntomas no confirman por sí solos que la batería esté dañada. Problemas en el sistema de carga, el alternador o las conexiones eléctricas también pueden provocar fallas similares.

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Por eso, recomendó revisar el estado de la batería y del sistema eléctrico completo antes de reemplazar cualquier pieza. Una prueba específica permite determinar si el inconveniente está en la batería o en otro componente.

La importancia de no postergar el mantenimiento

Rodríguez insistió en que no hay que ignorar los cambios en el comportamiento del auto. “Si el coche empieza a hacer algo extraño, hay que prestarle atención”, advirtió.

Postergar el mantenimiento puede derivar en daños más costosos, ya que una falla simple puede terminar afectando a otros componentes. Por eso, el consejo es no esperar a que el auto quede inmovilizado para llevarlo al taller.

La vida útil de la batería depende del tipo, el uso, el clima y el estado del sistema eléctrico. Trayectos cortos, largos períodos sin uso y descargas frecuentes pueden reducir su rendimiento.

Qué hacer si aparecen los primeros síntomas

Si el motor tarda más de lo habitual en arrancar, las luces pierden intensidad o la batería se descarga reiteradamente, lo recomendable es solicitar una revisión profesional. Así se puede evitar una avería mayor y determinar si el problema está en la batería o en otro punto del sistema eléctrico.

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