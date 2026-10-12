Cuáles son los 3 autos 0 km más baratos de la Argentina en octubre 2026

El mercado automotor argentino ofrece distintas alternativas para quienes buscan comprar un auto 0 km al menor precio posible. En octubre de 2026, el JMEV Easy 3, el Hyundai HB20 y el Renault Kwid encabezan la lista de los modelos más económicos, con valores que parten de los $27,5 millones.
Los 3 autos 0 km más baratos de octubre 2026
1. JMEV Easy 3: US$17.900 ($27.566.000)
El JMEV Easy 3 ocupa el primer lugar entre los autos 0 km más baratos del país, según los precios relevados para octubre. Su valor de referencia es de US$17.900, equivalente a $27.566.000.
2. Hyundai HB20: desde $28.500.000
El Hyundai HB20 se ubica en el segundo puesto, con un precio inicial de $28.500.000. Este modelo se posiciona entre las alternativas de entrada para quienes buscan un vehículo nuevo en el mercado argentino.
3. Renault Kwid: desde $28.580.000
El Renault Kwid completa el podio con un precio de partida de $28.580.000. La diferencia con el Hyundai HB20 es de apenas $80.000, de acuerdo con los valores informados.
Los tres modelos se encuentran por debajo de los $29 millones y representan las opciones más económicas de la lista para octubre de 2026.
Los precios pueden variar según la versión, los gastos de patentamiento, los costos de entrega y las condiciones comerciales de cada concesionario.