Cuáles son los 3 autos 0 km más baratos de la Argentina en octubre 2026 Foto: Gemini

El mercado automotor argentino ofrece distintas alternativas para quienes buscan comprar un auto 0 km al menor precio posible. En octubre de 2026, el JMEV Easy 3, el Hyundai HB20 y el Renault Kwid encabezan la lista de los modelos más económicos, con valores que parten de los $27,5 millones.

Los 3 autos 0 km más baratos de octubre 2026

1. JMEV Easy 3: US$17.900 ($27.566.000)

El JMEV Easy 3 ocupa el primer lugar entre los autos 0 km más baratos del país, según los precios relevados para octubre. Su valor de referencia es de US$17.900, equivalente a $27.566.000.

2. Hyundai HB20: desde $28.500.000

El Hyundai HB20 se ubica en el segundo puesto, con un precio inicial de $28.500.000. Este modelo se posiciona entre las alternativas de entrada para quienes buscan un vehículo nuevo en el mercado argentino.

Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6 Foto: Hyundai

3. Renault Kwid: desde $28.580.000

El Renault Kwid completa el podio con un precio de partida de $28.580.000. La diferencia con el Hyundai HB20 es de apenas $80.000, de acuerdo con los valores informados.

Los tres modelos se encuentran por debajo de los $29 millones y representan las opciones más económicas de la lista para octubre de 2026.

Los precios pueden variar según la versión, los gastos de patentamiento, los costos de entrega y las condiciones comerciales de cada concesionario.