Carlos Alonso, mecánico: “Se puede atravesar una calle inundada siempre que el agua no supere los 40 centímetros” Foto: Gemini

Las lluvias intensas suelen dejar calles cubiertas de agua y ponen a prueba la paciencia —y el auto— de cualquier conductor. Ante este escenario, Carlos Alonso, mecánico y dueño de Inyecsur Alonso, explicó cuáles son los cuidados fundamentales para evitar daños en el vehículo y reducir riesgos al volante.

El especialista fue claro: no conviene avanzar si el agua supera los 40 centímetros de altura. “Se puede atravesar una calle inundada siempre que el agua no supere los 40 centímetros. Si es más, se pone en riesgo la continuidad de marcha del vehículo”, advirtió Alonso.

Además, recomendó no intentar cruzar si no se puede calcular la profundidad o si la corriente es fuerte. El agua puede ocultar pozos, desniveles y otros obstáculos que pueden dañar el auto o dejarlo varado.

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Qué hacer si hay que cruzar una calle inundada

Si las condiciones lo permiten y la profundidad es segura, Alonso aconsejó usar primera marcha y mantener una velocidad constante de unos 20 kilómetros por hora. De esta manera, se mantienen las revoluciones del motor y se reduce el riesgo de que el vehículo se detenga en medio del agua.

El mecánico insistió en que, ante la duda, lo más prudente es buscar otra ruta. “Si no se puede calcular con seguridad el nivel del agua, lo mejor es no cruzar”, remarcó.

Por qué es fundamental revisar los neumáticos antes de salir

Alonso también puso el foco en el estado de las cubiertas. El dibujo de los neumáticos es clave para evacuar el agua entre la rueda y el asfalto, lo que ayuda a mantener la adherencia y evitar el peligroso aquaplaning.

“Es fundamental que las cubiertas tengan el dibujo necesario, porque eso permite el desagote rápido del agua y mejora la adherencia”, explicó. Si los neumáticos están desgastados, aumenta el riesgo de perder el contacto con el pavimento y perder el control del auto.

Por eso, antes de salir en días de lluvia intensa, conviene revisar el estado de las cubiertas y evitar maniobras bruscas. Si una calle está muy anegada o la corriente es fuerte, lo más seguro es no intentar cruzarla.