Frotar una papa en los espejos retrovisores cuando llueve: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El truco de frotar una papa en los espejos retrovisores del auto busca evitar que las gotas de lluvia dificulten la visibilidad. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Cuando llueve, los espejos retrovisores de los autos y las motos pueden quedar cubiertos de gotas de agua que dificultan observar los vehículos que circulan detrás. Para intentar solucionar este problema, existe un truco casero que consiste en frotar una papa cruda sobre el espejo, aprovechando el almidón que contiene para modificar la manera en que el agua entra en contacto con la superficie.

Para qué sirve frotar papa en los espejos retrovisores cuando llueve

El principal objetivo de este método es reducir la acumulación de gotas de lluvia sobre los espejos, que pueden distorsionar las imágenes y complicar la visibilidad durante la conducción.

La explicación popular está relacionada con el almidón, una sustancia natural presente en la papa. Al frotarla sobre una superficie, puede dejar una fina película que modifica el contacto con el agua.

El truco de frotar una papa en los espejos retrovisores del auto busca evitar que las gotas de lluvia dificulten la visibilidad. Foto: Pixabay

Quienes recomiendan este truco sostienen que esa capa facilita que las gotas se deslicen y evita que permanezcan adheridas al retrovisor.

Una investigación publicada en 2022 en la revista científica ACS Sustainable Chemistry & Engineering analizó películas elaboradas con almidón termoplástico y otros componentes. Los investigadores comprobaron que determinadas formulaciones pueden presentar propiedades antivaho y conservar una elevada transparencia.

Los resultados aportan una explicación sobre las propiedades del almidón, aunque corresponden a materiales desarrollados en laboratorio y no demuestran la eficacia del truco doméstico.

Cómo aplicar papa en los espejos del auto o la moto

El procedimiento que circula entre los conductores es sencillo y requiere pocos elementos: una papa cruda, un cuchillo y un paño suave.

Para realizarlo, se recomienda cortar el vegetal por la mitad y pasar su parte interna sobre el espejo limpio y seco, cubriendo la superficie con movimientos suaves. Después, se retira el excedente con un paño para evitar que queden marcas visibles.

La precaución fundamental es comprobar que el retrovisor conserve una imagen completamente nítida. Los residuos de almidón pueden dejar manchas o una película irregular que perjudique la visión, especialmente durante la noche.

Aplicar una papa cruda sobre los espejos de la moto es un método casero popular, aunque su eficacia para repeler el agua no está comprobada. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Por ese motivo, si se decide probar este método, debe hacerse con el vehículo estacionado. Si aparecen marcas o distorsiones, corresponde limpiar el espejo con agua y un paño adecuado antes de circular.

Qué tener en cuenta para mantener una buena visibilidad al conducir bajo la lluvia

Aunque el truco de la papa se presenta como una alternativa económica, su eficacia frente a la lluvia no cuenta con una validación específica. Además, existe una diferencia entre impedir el empañamiento provocado por la condensación y evitar que se acumulen gotas de lluvia sobre un espejo exterior.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos, encender las luces bajas y evitar las maniobras bruscas cuando llueve. Para quienes conducen motocicletas, también aconseja utilizar ropa clara y evitar superficies irregulares o inundadas.

Antes de salir, conviene revisar que los retrovisores estén limpios, correctamente orientados y sin daños. Si se utilizan productos comerciales para repeler el agua, es necesario comprobar que sean compatibles con el material y el revestimiento del espejo.

Mantener una visión clara hacia atrás es fundamental para realizar cambios de carril, giros y otras maniobras, especialmente cuando las condiciones meteorológicas reducen la visibilidad.