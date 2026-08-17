El primer Ferrari eléctrico desató la locura en una subasta: fue adquirido por 40 millones de dólares

El primer Ferrari eléctrico desató una locura en una subasta pública tras ser vendido por 40 millones de dólares. Foto: Ferrari

Una versión única del Ferrari Luce, el primer automóvil totalmente eléctrico de la marca italiana, fue vendida por 40 millones de dólares en una subasta benéfica realizada durante la Monterey Car Week, en California. La cifra marca un nuevo récord para un vehículo nuevo vendido en una subasta pública y consolida el atractivo de las ediciones especiales de Ferrari entre los coleccionistas de alto patrimonio.

La operación estuvo a cargo de RM Sotheby’s y tuvo como protagonista al denominado “Chassis 0”, el primer chasis de producción desarrollado dentro del programa Luce. El resultado sorprendió incluso a los especialistas del sector: la casa de subastas había estimado un precio cercano a los 1,1 millones de dólares, por lo que la oferta ganadora terminó superando esa valoración en más de 36 veces.

La cifra marca un nuevo récord para un vehículo nuevo vendido en una subasta pública. Foto: EFE

El monto también quedó muy por encima del valor comercial previsto para el modelo de serie. Ferrari planea comenzar las entregas del Luce hacia finales de este año, con un precio aproximado de 550.000 euros (636.817,50 dólares), lo que convierte a esta unidad exclusiva en un ejemplar cotizado unas 62 veces por encima del precio de catálogo.

Un Ferrari único diseñado para coleccionistas

Según informó Sotheby’s, el vehículo fue desarrollado mediante el programa de personalización Tailor Made, que permite a los clientes crear configuraciones exclusivas. En este caso, el automóvil recibió una pintura perlada de acabado semimate capaz de generar reflejos que cambian entre tonos verdes y violetas dependiendo de la luz.

El interior también fue concebido como una pieza singular. Ferrari utilizó cuero metálico Le Mans en color perla para reforzar el carácter exclusivo de una unidad que difícilmente tendrá equivalentes dentro de la producción de la marca.

Ferrari utilizó cuero metálico Le Mans en color perla para reforzar el carácter exclusivo de la unidad. Foto: Ferrari

Además del componente de exclusividad, la subasta tuvo un objetivo solidario. La totalidad de los ingresos obtenidos será destinada a la Ferrari Foundation, organización que financia proyectos e iniciativas vinculadas a la educación.

El Luce y un debut que generó polémica

La venta récord se produjo apenas tres meses después de la presentación oficial del Luce, un lanzamiento que marcó un hito para Ferrari al ingresar de lleno en el segmento de los vehículos totalmente eléctricos.

Sin embargo, el estreno no estuvo exento de controversias. Parte de los seguidores más tradicionales de la firma cuestionó el diseño del modelo y expresó sus críticas en redes sociales y foros especializados, donde el nuevo lenguaje estético fue recibido con opiniones divididas.

Parte de los seguidores más tradicionales de la firma cuestionó el diseño del modelo y expresó sus críticas. Foto: EFE

La reacción también se reflejó en los mercados financieros. Al día siguiente de su presentación, las acciones de Ferrari llegaron a registrar una caída superior al 8% en la Bolsa de Milán, en medio de las dudas de algunos inversores sobre el impacto que tendría la electrificación en la identidad histórica de la compañía.

Récord para un auto nuevo, pero no para la historia

La identidad del comprador no fue revelada. De acuerdo con los organizadores, el vehículo regresará ahora a la fábrica de Ferrari en Maranello (Italia), donde continuará su proceso final antes de ser entregado durante el primer trimestre de 2027.

Aunque el Luce se convirtió en el automóvil nuevo más caro jamás vendido en una subasta, todavía está lejos de alcanzar el récord absoluto dentro del mercado de vehículos de colección. Esa marca continúa en manos del legendario Mercedes-Benz 300 SLR “Uhlenhaut Coupé” de 1955, vendido por Sotheby’s en 2022 por 135 millones de euros (156.309.750 dólares).

El dato adquiere un matiz adicional si se tiene en cuenta que el récord anterior para un automóvil nuevo también pertenecía a Ferrari. En agosto de 2025, una edición especial del Daytona SP3 Tailor Made había alcanzado los 26 millones de dólares durante la misma subasta de Monterey. Apenas un año después, el debut eléctrico de la casa de Maranello elevó el listón hasta los 40 millones y volvió a demostrar el enorme poder de atracción que ejerce el Cavallino Rampante entre los coleccionistas del mundo entero.