Más grande y ultraeconómico: el nuevo coche eléctrico de 8.800 euros que se carga en 5 minutos y entusiasma al mercado europeo

BYD Seagull Foto: BYD

En un nuevo avance de los autos eléctricos, se lanzó en China el nuevo BYD Seagull, la segunda generación del BYD Dolphin Surf, un modelo muy popular en Europa.

El reciente lanzamiento se espera que llegue al Viejo Continente en los próximos días y tenga la misma recepción del primero en llegar.

El precio disruptivo del BYD Seagull: desde 8.800 euros

En China, el nuevo modelo ya se encuentra disponible en el mercado y se estima que tendrá los mismos valores.

A continuación, los precios de los diferentes modelos que llegarán a Europa y prometen ser un éxito de ventas por su bajo precio para un auto de este estilo.

BYD Seagull Vitality Edition: 65.900 yuanes (8.798 euros)

BYD Seagull Freedom Edition: 72.900 yuanes (9.733 euros)

BYD Seagull Ease Edition: 75.900 yuanes (10.134 euros)

BYD Seagull Flight Edition: 82.900 yuanes (11.068 euros)

BYD Seagull Smart Edition: 99.900 yuanes (1.338 euros)

Cómo funciona la tecnología que permite cargar el coche en 5 minutos

Gracias a la tecnología de carga ultrarrápida Flash Charging, reconocido avance de la compañía china, la batería superior hace que pueda recuperar del 10 al 70% de su energía en tan solo cinco minutos.

BYD Seagull Foto: BYD

Además, esto hace que su precio pueda tener un valor acorde a sus competidores del mercado.

Las nuevas dimensiones del BYD Seagull: más grande y espacioso

A diferencia de su antecesor, el BYD Seagull es más grande y espacioso, ofreciendo una alternativa familiar de auto eléctrico.

El nuevo modelo alcanza los 4,2 metros de largo, un ancho de 1,81 metros, una altura de 1,57 metros y una distancia entre ejes de 2,65 metros.

Diseño, espacio y potencia: qué cambios trae la nueva generación del Seagull

Las dimensiones también crecen en el interior. El baúl cuenta con una capacidad de 380 litros que puede crecer hasta los 1.380 cuando se rebaten los asientos traseros.

En el interior, el volante pasa a estar aplanado en su extremos superior e inferior y se reemplaza la pantalla vertical por una horizontal que mide 15,6 pulgadas.

El Seagull cuenta con dos motores, inferior y superior, que cuentan con una potencia de 85 kW y 95 kW, respectivamente. Esto le otorgan una autonomía de hasta 320 y 420 kilómetros.