Video: creó un auto sin conductor, quiso demostrar cómo se manejaba solo y chocó contra un patrullero

La combinación entre la orden equivocada admitida por el estudiante y los problemas de conectividad habría sido determinante en el accidente. Foto: Captura

Un vehículo adaptado de manera casera para circular sin conductor protagonizó un insólito accidente en Islamabad, Pakistán. El episodio ocurrió este lunes, mientras el creador del sistema realizaba una demostración del funcionamiento del automóvil en una zona ubicada frente al Parlamento.

La secuencia quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes, se observa cómo el vehículo inicia su recorrido sin ninguna persona al volante, pero pocos segundos después se desvía, pierde el control y termina impactando contra un patrullero que estaba estacionado.

El responsable del insólito accidente fue identificado como Ehsan Zafar, un estudiante de Ingeniería Informática que trabajó en la modificación del auto. Después de lo sucedido, reconoció que había ingresado una indicación equivocada durante la prueba, lo que habría provocado que el sistema ejecutara una maniobra diferente de la prevista.

Mostraba cómo su vehículo se conducía solo pero chocó contra un patrullero. Video: NA

Cómo funcionaba el auto autónomo de fabricación casera

De acuerdo con medios locales, el vehículo era controlado mediante conexiones de internet y señales satelitales. A través de ese sistema, Zafar podía enviar órdenes para dirigir el automóvil, modificar su trayectoria y operar algunas de sus funciones sin necesidad de estar dentro de la unidad.

Sin embargo, durante la demostración se habría producido una pérdida de conexión, por lo que, al dejar de recibir correctamente las instrucciones, el automóvil no respondió de la manera esperada y continuó avanzando hasta chocar contra el patrullero de la policía.

De esta manera, el episodio dejó en evidencia uno de los principales desafíos de los sistemas autónomos: la necesidad de contar con mecanismos de seguridad capaces de detener el vehículo ante una falla de comunicación o una instrucción incorrecta.

Qué dijo la Policía después del choque contra el patrullero

Los responsables de la prueba aclararon que la demostración se realizó en un sector de poco tránsito y bajo condiciones consideradas seguras. No había peatones cerca del recorrido y el choque no provocó personas heridas ni consecuencias de gravedad.

Tras analizar lo sucedido, la Policía determinó que no se había cometido ningún delito. Lejos de iniciar acciones contra el estudiante, las autoridades destacaron sus conocimientos y lo calificaron como un posible “activo” para el país por su iniciativa tecnológica.

La combinación entre la orden equivocada admitida por el estudiante y los problemas de conectividad habría sido determinante en el accidente. Foto: Captura

El accidente, no obstante, despertó comentarios y opiniones divididas en las redes sociales. Mientras algunos usuarios valoraron la creatividad y los conocimientos demostrados por Zafar, otros cuestionaron la realización de una prueba de este tipo en las cercanías de edificios públicos y sin un sistema de frenado de emergencia suficientemente eficaz.

Aunque la demostración no salió como estaba previsto, el episodio convirtió al proyecto en un fenómeno viral. También dejó una lección para su creador: en el desarrollo de vehículos autónomos, una conexión inestable o una simple orden equivocada pueden terminar alterando por completo el resultado.