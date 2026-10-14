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Autos: mide menos de 3 metros, alcanza los 90 km/h y promete ser la gran estrella de los autos eléctricos en 2027

Fiat presentó su nuevo modelo de auto eléctrico, que promete revolucionar el rubro. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Citroën 2CV
Citroën 2CV Foto: FIAT
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Fiat presentó su nuevo modelo de auto eléctrico con el que promete revolucionar la industria por sus peculiares características. El vehículo furor de la empresa automotriz cuenta con una serie de atributos que despertaron todo tipo de reacciones en el rubro: mide menos de tres metros y alcanza 90 kilómetros por hora.

Fiat Multiplina: por qué no es un coche convencional

El Fiat Multiplina no se trata de un vehículo convencional ya que será un cuatriciclo eléctrico pesado de categoría L7.

Citroën 2CV
Citroën 2CV Foto: FIAT

De esta forma, superará ampliamente las prestaciones del Topolino, encuadrado en la categoría L6.

Dimensiones de bolsillo: menos de 3 metros para aparcar en cualquier sitio

El nuevo modelo de FIAT mantiene la parte frontal chata y los faros redondos, con una longitud por debajo de tres metros, frente a los 2,53 metros del Topolino, con una carrocería concebida para aprovechar cada centímetro.

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Citroën 2CV
Citroën 2CV Foto: FIAT

Prestaciones urbanas: hasta 90 km/h para desenvolverse con soltura

El nuevo Multiplina alcanzaría un máximo de 90 km/h, el límite establecido para esta clase de vehículos.

Citroën 2CV
Citroën 2CV Foto: FIAT

Sin embargo, esto será suficiente para desenvolverse con más soltura fuera del centro urbano, aunque seguirá teniendo las limitaciones de seguridad, equipamiento y utilización propias de un cuadriciclo.

Un habitáculo sorprendente: cuatro asientos reales en un tamaño ultracompacto

Tiene cuatro plazas y un aprovechamiento del espacio inigualable permitiendo viajar a una familia tipo sin problemas.

Citroën 2CV
Citroën 2CV Foto: FIAT

La clave de esta categoría está en fabricar un vehículo más sencillo y ligero que un coche, reduciendo costos y evitando parte de la complejidad técnica asociada a un turismo.

El factor económico: la gran apuesta de Fiat con precio de moto

La propuesta de FIAT busca presentar este nuevo modelo como una opción económica, con el precio similar al de una moto.

Citroën 2CV
Citroën 2CV Foto: FIAT

Con estas características, busca fomentar el uso de autos eléctricos y asentar la marca en el rubro.

Inspiración retro: un guiño moderno al clásico Fiat 600 Multipla de 1956

Fiat volvió a los años ’50 para inspirarse en el recordado 600 Multipla de 1956, considerado por la marca como uno de los primeros monovolúmenes populares.

Con el objetivo de convocar a los nostálgicos, la firma no deja de innovar sin dejar de lado su esencia.

Cuándo llegará al mercado: fechas clave para su desembarco

Su comercialización está prevista para 2028, por lo que los usuarios deberán esperar más de año para conseguirlo en el mercado.

Sin embargo, ya se palpita como un modelo con todas las características para brillar en las concesionarias.

Auto eléctricoTecnologíaFiat
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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