Impensado: Apple indemnizará a los usuarios argentinos por el bajo rendimiento de sus celulares

Apple indemnizará a sus usuarios por 40 dólares. Foto: Apple

Por años, Apple fue considerada como la “marca estrella” de los argentinos. Era sinónimo de estatus y de sofisticación en cuanto a elección de dispositivos móviles y notebooks. Sin embargo, en los últimos meses, se han registrados inconvenientes técnicos por parte de diversos clientes. Por eso, la compañía ha decido indemnizar a los usuarios con una cifra millonaria.

No obstante, hay que tener en cuenta que no abarca a todos los modelos de iPhone, por ejemplo. En este caso, solo podrían recibir dicha indemnización aquellos que poseen el iPhone 6 y 7 y el iPhone SE y que hayan presentado errores en el sistema operativo que les impida seguir utilizándolos.

El acuerdo detrás de la indemnización de Apple a usuarios argentinos

La decisión de la compañía estadounidense surge de un acuerdo que se firmó con Acción del Consumidor (ADELCO) en agosto de 2026. Así lo informaron desde la propia organización en un comunicado que difundieron en las últimas horas: “El acuerdo al que llegamos es por la disminución del rendimiento que los consumidores experimentaron en los modelos iPhone 6, 6plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 y 7 Plus”.

Los modelos son iPhone 6, 6plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 y 7 Plus. Foto: Apple

Además, la presidente del asociación, Claudia Collado, indicó que todas aquellas personas que hayan tenido uno de estos modelos de IPhone, entonces, podrán cobrar un total de 40 dólares como indemnización.

Indemnización de Apple: cómo acceder al beneficio del gigante tecnológico

La principal condición para acceder a la indemnización de Apple es que dichos modelos antes mencionados hayan presentado dificultades para funcionar. Además, desde la compañía, indicaron que antes del 21 de diciembre de 2017 deberían haber ejecutado las versiones de iOS que ahora ya puedan operar.

Desde la Acción del Consumidor (ADELCO) manifestaron que el trámite debe hacerse online en la web “acuerdosmartphones.com.ar”. Cada uno de los usuarios tiene seis meses para realizar dicho reclamo en la página una vez que la misma esté habilitada para hacerlo.

En este formulario, deberán completar identificación y contacto personal, datos del equipo como IMEI y modelo. También será importante que indiquen una cuenta bancaria para que la compañía finalmente deposite la cifra.

Los usuarios deberán ingresar a la web “acuerdosmartphones.com.ar” Foto: Apple

Asimismo, tendrán que firmar una declaración jurada en la que precisen qué tipo de errores posee el modelo de iPhone en cuanto a disminución de rendimiento. Otro elemento a tener en cuenta es que los usuarios que pidan el reintegro deberán demostrar que vivía en Argentina el 4 de febrero de 2020.