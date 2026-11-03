Qué significa tener una cinta roja atada al espejo retrovisor del auto y por qué muchos conductores lo hacen

Qué significa tener una cinta roja atada al espejo retrovisor del auto y por qué muchos conductores la usan Foto: Gemini

En las calles y rutas de la Argentina, es común ver autos con una cinta roja atada al espejo retrovisor. Aunque para algunos puede parecer solo un adorno, para muchos conductores este pequeño detalle tiene un significado especial: se lo considera un amuleto de protección y buena suerte para quienes viajan en el vehículo.

La creencia popular sostiene que el color rojo ayuda a alejar la envidia, las malas energías y el mal de ojo. Por eso, no son pocos los que eligen colocar una cinta de ese color en el interior del auto, como una forma simbólica de cuidar tanto el vehículo como a sus ocupantes.

Por qué se elige el espejo retrovisor para colocar la cinta roja

El espejo retrovisor central es el lugar preferido para atar este tipo de amuletos, ya que queda siempre a la vista dentro del habitáculo. Para quienes siguen la tradición, llevar la cinta allí funciona como un recordatorio de protección durante los trayectos diarios y los viajes largos.

Esta costumbre tiene raíces en distintas creencias culturales. En muchas prácticas populares, el hilo o la cinta roja se usa para alejar el mal de ojo y la envidia. En otras interpretaciones, como las asociadas al Feng Shui, el rojo simboliza energía, vitalidad y buena fortuna.

Qué significa tener una cinta roja atada al espejo retrovisor del auto y por qué muchos conductores la usan Foto: Gemini

¿Sirve realmente como protección?

No hay evidencia científica que demuestre que una cinta roja pueda evitar accidentes o modificar el destino de un viaje. Su valor es puramente simbólico y depende de las creencias personales de cada conductor.

Además, no se trata de un elemento obligatorio ni de una señal reconocida por las normas de tránsito. Es importante que, si se coloca, la cinta no sea demasiado larga ni obstaculice la visión del conductor. La prioridad siempre debe ser mantener despejado el parabrisas y circular con todos los elementos de seguridad en regla.

Un gesto cargado de significado para muchos automovilistas

Así, lo que para algunos es solo un detalle decorativo, para otros representa una costumbre cargada de sentido: una pequeña señal de protección que acompaña cada vez que se sale a la ruta.