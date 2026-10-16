comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tratar a tu perro es posible: así funciona el programa veterinario que trabaja sobre dolor crónico, ansiedad y otros malestares

Cómo es el acceso para tratar enfermedades en las mascotas. La iniciativa fue impulsada en Mendoza, bajo el REPROVET.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El profesional debe evaluar el estado de salud del animal, determinar si existe una indicación terapéutica y establecer cómo se realizará el seguimiento.
El profesional debe evaluar el estado de salud del animal, determinar si existe una indicación terapéutica y establecer cómo se realizará el seguimiento. Foto: Freepik.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La planta de cannabis medicinal comenzó a tener un marco regulatorio específico para el uso de personas enfermas en Argentina, y ahora Mendoza impulsó por primera vez en el país el acceso para que los perros y gatos también puedan ser medicados con las propiedades de este ejemplar.

Se trata de la primera provincia del país en crear un programa destinado a ordenar el acceso a tratamientos veterinarios con derivados de esta planta, una medida que alcanza a perros, gatos y otras especies que presenten patologías susceptibles de este tipo de abordaje.

Cannabis medicinal para mascotas Foto: Unsplash

Esta iniciativa busca establecer condiciones óptimas para que estos tratamientos sean realizados bajo supervisión profesional, con productos controlados y con seguimiento clínico. Por eso, se creó el instrumento mediante el Registro y Programa de Acceso a Cannabis Medicinal para Pacientes Veterinarios (REPROVET), que forma parte del sistema provincial de regulación del cannabis medicinal y establece requisitos tanto para los profesionales como para quienes participan del circuito de producción y acceso.

Cannabis medicinal para perros: qué es el REPROVET y cómo funciona

El REPROVET es un programa creado en la provincia de Mendoza para regular el uso veterinario del cannabis medicinal y sus derivados. Su objetivo es garantizar un acceso seguro, controlado y trazable a estos productos, además de establecer mecanismos de fiscalización y seguimiento de los animales que reciban tratamientos.

Contenido Recomendado

Un estudio analizó la relación entre el cannabis y la aparición de la psicosis

Cannabis medicinal

Plásticos ecológicos:el cáñamo y el cannabidiol emergen como dos alternativas al tereftalato de polietileno

Plásticos ecológicos: el cáñamo y el cannabidiol emergen como dos alternativas al tereftalato de polietileno

La normativa contempla distintas etapas: desde la prescripción veterinaria hasta la producción, el procesamiento y el control de calidad de los derivados destinados a fines terapéuticos. También prevé el registro de los profesionales habilitados, los pacientes veterinarios y sus tutores responsables.

De esta forma, el programa busca que no se realicen tratamientos sin controles y establecer condiciones para conocer qué productos se utilizan, quiénes los elaboran y un seguimiento especial para ver cómo evoluciona cada perrito o gatito tratado.

Los gatos también pueden ser medicados con cannabis medicinal Foto: Freepik.

Qué requisitos deben cumplir los veterinarios para recetar cannabis medicinal

Los profesionales que quieran prescribir cannabis medicinal para animales deben inscribirse en el Registro de Médicos Veterinarios Prescriptores (REMVEP), cumplir con los requisitos establecidos por la normativa y acreditar formación específica en medicina cannabinoide veterinaria.

Además, deben contar con matrícula vigente y mantener registros clínicos de cada paciente. Esto incluye información sobre el diagnóstico, el tratamiento indicado, las dosis y los controles periódicos para evaluar la evolución del animal.

La habilitación profesional tiene una vigencia determinada y debe renovarse de acuerdo con las condiciones previstas en el régimen. El objetivo es que la indicación y el seguimiento de estos productos queden en manos de especialistas capacitados, con responsabilidad sobre las decisiones terapéuticas.

Cómo pueden acceder los dueños de perros a estos tratamientos

Para los tutores de mascotas, el punto central es que el acceso al cannabis medicinal debe realizarse mediante un veterinario habilitado y dentro del sistema regulado. No se trata de una autorización para administrar productos de cannabis por cuenta propia ni de utilizar preparados de composición desconocida.

El profesional debe evaluar el estado de salud del animal, determinar si existe una indicación terapéutica y establecer cómo se realizará el seguimiento. El programa también contempla el registro de los pacientes veterinarios y de las personas responsables de su cuidado.

Por eso, ante una enfermedad o un síntoma persistente, el primer paso es consultar con un veterinario. La posibilidad de utilizar derivados del cannabis depende de la evaluación clínica y de las condiciones previstas por la normativa provincial.

Cannabis medicinal para perros: cómo funciona el programa que permite acceder a tratamientos veterinarios con plantas Foto: Freepik

¿Qué dolencias puede ayudar a tratar el cannabis medicinal en perros?

  • Dolor crónico y artrosis: el cannabidiol (CBD) se investigó para aliviar el dolor asociado con la osteoartritis y mejorar la movilidad. Es una de las aplicaciones con resultados clínicos prometedores, aunque no todos los estudios encontraron beneficios.
  • Epilepsia y convulsiones: algunas investigaciones observaron una reducción en la frecuencia de las convulsiones en perros con epilepsia, como complemento de los tratamientos convencionales.
  • Ansiedad y problemas de comportamiento: se estudia su posible utilidad frente al estrés, la inquietud y determinadas conductas compulsivas, pero todavía hacen falta estudios más concluyentes.
  • Dolor posquirúrgico: se evaluó su uso para controlar el dolor después de una operación, aunque los resultados son variables.
CannabisMascotasPerros
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Diego González Rivas, cirujano español que creó la técnica usada para operar al Papa León XIV:“ Tiene una mejor recuperación, el paciente se va antes para casa”

    Diego González Rivas, cirujano español que creó la técnica usada para operar al Papa León XIV: “ Tiene una mejor recuperación, el paciente se va antes para casa”

  2. La voz podría revelar cómo envejece el cerebro:el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

    La voz podría revelar cómo envejece el cerebro: el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

  3. Terminan en la basura, pero son ricas en nutrientes:para qué sirven las semillas de calabaza y cómo aprovecharlas, según investigadores del CONICET

    Terminan en la basura, pero son ricas en nutrientes: para qué sirven las semillas de calabaza y cómo aprovecharlas, según investigadores del CONICET
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El FMI recortó la previsión para 2026, pero espera una aceleración de la economía argentina en 2027

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

Miguel Ángel Pichetto exigió el cumplimiento de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario

Marcha universitaria:la UBA exigió identificar a los responsables de los incidentes y cumplir la ley de financiamiento

Marcha Federal Universitaria:más de 30 detenidos tras los incidentes entre manifestantes y policías en el Congreso

Economía

El Gobierno anunció un superávit fiscal en septiembre y dijo que cumplió con la Ley de Financiamiento Universitario

Luis Caputo en en el Cambras Business Day, un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña

Inflación mayorista de septiembre 2026:subió 3,2% y el petróleo presiona sobre el precio de la nafta

Es socia de TikTok y Paypal y busca imponerse en el negocio cripto:la nueva fintech china que crece en Argentina

En un contexto desfavorable, caen los bonos argentinos y el riesgo país sube por sexto día consecutivo

Internacionales

Asumió como portavoz de Trump, dio una sola conferencia de 14 minutos y perdió su cargo a los 5 días:“Si yo fuera tú, me lo replantearía”

Trump junto a Zacharia.

En plena recuperación de su operación del pulmón, el Papa León XIV habló con Putin y pidió un alto el fuego para llevar ayuda humanitaria a Ucrania

Barack Obama:“La ciudadanía de Israel tiene que replantearse cómo van a vivir sus hijos y nietos en esta región”

El Vaticano puso en duda el próximo viaje de León XIV:qué dijo Pietro Parolin sobre su salud