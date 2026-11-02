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Bernie, de 100, y Eleanor, de 99, llevan 80 años casados: todas las mañanas él agrega una cucharada de germen de trigo al desayuno para cuidar su salud

El matrimonio de Pensilvania evita el almuerzo, disfruta del café con pastelería de canela y mantiene una rutina física que incluyó jugar al tenis hasta los 94 años; qué otros alimentos combinan a diario y qué dice la ciencia sobre el ingrediente al que él llama su “arma secreta”.

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Una pareja mayor desayuna en su casa de manera saludable.
Bernie y Eleanor se conocieron en 1941, cuando sus familias pasaban las vacaciones en Atlantic City, Nueva Jersey. Foto: Google Gemini.
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Bernie Gerson, de 100 años, y su esposa Eleanor, de 99, celebraron 80 años de matrimonio el 14 de julio de 2026 y continúan viviendo juntos en Warrington, Pensilvania, Estados Unidos. En una entrevista con Today, el hombre reveló que todas las mañanas agrega una cucharada colmada de germen de trigo a su desayuno, un alimento que considera su “arma secreta” para conservar la salud y el buen estado de su piel.

Qué es el germen de trigo y por qué Bernie lo consume todas las mañanas

El desayuno de Bernie incluye cereales con leche, nueces trituradas, almendras, arándanos, frutillas y una banana. A esa combinación incorpora una cucharada abundante de germen de trigo, un ingrediente que consume desde hace décadas y al que atribuye parte de su bienestar.

El germen de trigo es la parte del grano que interviene en el desarrollo de una nueva planta. Contiene proteínas, vitaminas, grasas y otros nutrientes, además de sustancias como la espermidina, un compuesto de la familia de las poliaminas.

Bernie Gerson, de 100 años, y su esposa Eleanor, de 99, celebraron 80 años de matrimonio el 14 de julio de 2026.
Bernie Gerson, de 100 años, y su esposa Eleanor, de 99, celebraron 80 años de matrimonio el 14 de julio de 2026. Foto: Google Gemini.

Una investigación publicada en 2023 en Food Science & Nutrition identificó concentraciones importantes de poliaminas en el germen de trigo. Sin embargo, el estudio analizó su composición química y no demostró que consumirlo diariamente aumente la esperanza de vida.

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Cómo son los desayunos y qué otros hábitos mantienen a los 100 años

Eleanor prefiere desayunar avena con arándanos, miel y canela. Según contaron a Today, ambos suelen saltearse el almuerzo y disfrutan de pequeñas porciones de productos de pastelería, especialmente preparaciones con canela, acompañadas de café.

Para la cena eligen alimentos variados, como pescado, huevos, pastas o berenjenas a la parmesana. También aseguran que prestaron atención a su peso durante toda su vida y que procuraron evitar los excesos.

La actividad física ocupó un lugar importante en su rutina. Bernie practicó básquet, fútbol americano, béisbol y tenis, deporte que mantuvo hasta los 94 años. Eleanor, por su parte, incorporó caminatas y actividades de voluntariado.

La convivencia también tiene sus propias reglas. La pareja conversa sobre las noticias y la política durante la cena, conserva el sentido del humor y procura resolver sus desacuerdos sin perder el respeto mutuo.

Cómo comenzó la historia de amor que ya lleva 80 años de matrimonio

Bernie y Eleanor se conocieron en 1941, cuando sus familias pasaban las vacaciones en Atlantic City, Nueva Jersey. Él tenía casi 16 años y ella 14. Después de perder el contacto, volvieron a encontrarse aproximadamente dos años más tarde durante un baile en Filadelfia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Bernie ingresó en la Marina estadounidense y fue destinado al océano Pacífico. Desde un buque militar le propuso matrimonio por carta y debió esperar varios meses hasta recibir la respuesta afirmativa de Eleanor.

Finalmente, se casaron el 14 de julio de 1946, nueve semanas después del regreso de Bernie.

Bernie y Eleanor continúan viviendo juntos en Warrington, Pensilvania, donde comparten su hogar con su hija Renee Gerson, de 79 años. Según la entrevista del 23 de octubre de 2026, ambos mantienen una vida relativamente independiente, aunque cuentan con la ayuda de su hija en las actividades cotidianas.

“Estamos muy, muy agradecidos de seguir juntos”, expresó Bernie. En noviembre de 2026 cumplirá 101 años y, en enero de 2027, Eleanor llegará a los 100, mientras ambos continúan compartiendo los hábitos que construyeron durante sus ocho décadas de matrimonio.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.

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