Más efectivo que el running:

Marcha nórdica Foto: Foto generada con IA

Si estás buscando una actividad física que mejore tu capacidad pulmonar, fortalezca tu cuerpo completo y no castigue tus articulaciones como lo hace el running, existe un hábito que está ganando popularidad en todo el mundo: la marcha nórdica. Este ejercicio, que a simple vista parece una caminata asistida con bastones, puede llegar a activar hasta un 90% de los músculos del cuerpo y ofrecer beneficios respiratorios superiores a los de muchas actividades de impacto.

¿Qué es la marcha nórdica y por qué es superior a la caminata convencional?

La marcha nórdica nació en Finlandia como una técnica de entrenamiento para esquiadores de fondo durante las temporadas sin nieve. Consiste en caminar utilizando dos bastones especialmente diseñados para impulsar el cuerpo hacia adelante, generando un movimiento similar al del esquí nórdico.

Lo que diferencia a esta práctica de la caminata común es su carácter totalmente funcional y aeróbico. Con el uso adecuado de los bastones:

Se incrementa la capacidad pulmonar gracias a un patrón respiratorio más profundo.

Se activa el tren superior (brazos, hombros, espalda y abdominales), algo que la caminata normal no logra.

Se mejora la postura al obligar al cuerpo a mantenerse erguido y alineado.

Se reduce hasta un 30% la carga sobre rodillas, caderas y tobillos, protegiendo las articulaciones.

Además, estudios recientes muestran que quienes practican marcha nórdica pueden mejorar su resistencia cardiovascular más rápido que los caminantes tradicionales y, en algunos casos, incluso más que los corredores recreativos, sin el desgaste físico asociado al running.

Senderismo, marcha nórdica. Foto: Unsplash.

El equipo mínimo que necesitas para transformar tus paseos diarios

Uno de los puntos fuertes de la marcha nórdica es su bajo costo de entrada. No necesitas un equipamiento complejo ni tecnología avanzada. Solo hace falta:

Bastones de marcha nórdica: no son los mismos que los de trekking. Estos tienen dragoneras especiales y una longitud ajustada a tu estatura.

Calzado cómodo: puede ser un par de zapatillas deportivas con buena amortiguación y suela flexible.

Ropa liviana y transpirables: lo mismo que usarías para caminar o hacer running.

Opcional: guantes finos si vas a entrenar en climas fríos.

Lo mejor es que este hábito puede practicarse en parques, veredas tranquilas, senderos urbanos o espacios verdes cercanos. Basta con tener un par de bastones listos para tus caminatas diarias.

¿Cuánto tiempo al día es necesario para ver resultados reales?

La eficacia de esta actividad se debe, en parte, a que no necesita sesiones largas para generar cambios. Los entrenadores especializados recomiendan:

20 a 30 minutos al día para quienes recién comienzan,

45 minutos, tres o cuatro veces por semana, para mejoras visibles en capacidad pulmonar y tonificación,

Y sesiones de 60 minutos para quienes buscan beneficios metabólicos más profundos, como control de peso y aumento de resistencia.

Senderismo, marcha nórdica. Foto: Unsplash.

Aproximadamente a las 4 semanas, la mayoría de las personas reporta mayor resistencia al subir escaleras, mejor postura y menos tensión en cuello y espalda.

Si querés empezar un hábito más saludable que el running, más accesible y más amable con tus articulaciones, la marcha nórdica puede convertirse en tu mejor aliada.