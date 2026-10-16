Temporal intenso en el AMBA: hasta cuándo llueve y cómo va a estar el clima el Día de la Madre

El temporal intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará hasta el viernes 16 de octubre, luego de una jornada de jueves marcada por fuertes lluvias, tormentas y ráfagas de viento.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones comenzarán a mejorar hacia el sábado, mientras que el domingo 18 de octubre, cuando se celebra el Día de la Madre en Argentina, contaría con temperaturas bajas para esta época del año.
Hasta cuándo seguirá lloviendo en el AMBA y qué día mejora el tiempo
El viernes 16 de octubre todavía se registrarán condiciones de inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se esperan lluvias aisladas durante la madrugada, lloviznas por la mañana y chaparrones durante la tarde, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C.
La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40% durante distintos momentos de la jornada, mientras que por la noche disminuirá hasta valores cercanos al 10%. También podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.
El cambio llegará el sábado 17 de octubre, cuando se prevé que las lluvias finalmente cesen. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% durante la madrugada y temperaturas que oscilarán entre los 10 °C y los 16 °C.
Cómo estará el clima el Día de la Madre: temperaturas y probabilidad de lluvias
Para el domingo 18 de octubre, Día de la Madre, el pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas en el AMBA. La temperatura mínima será de 9 °C y la máxima alcanzará los 16 °C, por lo que se espera un ambiente fresco durante gran parte del día.
Estas condiciones permitirán organizar almuerzos, reuniones familiares y actividades al aire libre sin precipitaciones previstas. Sin embargo, será conveniente contar con abrigo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y después del atardecer.
El descenso térmico será más notorio en algunas localidades del conurbano bonaerense. Según las estimaciones, algunos sectores podrían registrar mínimas de entre 4 °C y 5 °C, inferiores a las previstas para la Ciudad de Buenos Aires.
Pronóstico extendido en Buenos Aires: cómo seguirá el tiempo
- Viernes: mínima de 12 °C y máxima de 18 °C con lluvias todo el día.
- Sábado: mínima de 10 °C y máxima de 16 °C con cielo mayormente nublado yo 10% de probabilidades de lluvia a la madrugada.
- Domingo (Día de la Madre): mínima de 9 °C y máxima de 16 °C con cielo parcialmente nublado.
- Lunes: mínima de 11 °C y máxima de 17 °C con cielo de parcialmente a mayormente nublado.
- Martes: mínima de 13 °C y máxima de 19 °C con