Temporal intenso en el AMBA: hasta cuándo llueve y cómo va a estar el clima el Día de la Madre

Continúa el temporal en Buenos Aires. Foto: NA.

El temporal intenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará hasta el viernes 16 de octubre, luego de una jornada de jueves marcada por fuertes lluvias, tormentas y ráfagas de viento.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones comenzarán a mejorar hacia el sábado, mientras que el domingo 18 de octubre, cuando se celebra el Día de la Madre en Argentina, contaría con temperaturas bajas para esta época del año.

Hasta cuándo seguirá lloviendo en el AMBA y qué día mejora el tiempo

El viernes 16 de octubre todavía se registrarán condiciones de inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se esperan lluvias aisladas durante la madrugada, lloviznas por la mañana y chaparrones durante la tarde, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C.

Lluvia y frío en Buenos Aires. Foto: NA

La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40% durante distintos momentos de la jornada, mientras que por la noche disminuirá hasta valores cercanos al 10%. También podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El cambio llegará el sábado 17 de octubre, cuando se prevé que las lluvias finalmente cesen. El cielo permanecerá mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% durante la madrugada y temperaturas que oscilarán entre los 10 °C y los 16 °C.

Cómo estará el clima el Día de la Madre: temperaturas y probabilidad de lluvias

Para el domingo 18 de octubre, Día de la Madre, el pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas en el AMBA. La temperatura mínima será de 9 °C y la máxima alcanzará los 16 °C, por lo que se espera un ambiente fresco durante gran parte del día.

Se espera una jornada fresca para el Día de la Madre. Foto: REUTERS

Estas condiciones permitirán organizar almuerzos, reuniones familiares y actividades al aire libre sin precipitaciones previstas. Sin embargo, será conveniente contar con abrigo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y después del atardecer.

El descenso térmico será más notorio en algunas localidades del conurbano bonaerense. Según las estimaciones, algunos sectores podrían registrar mínimas de entre 4 °C y 5 °C, inferiores a las previstas para la Ciudad de Buenos Aires.

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