Hoy en Salta, el clima promete ser variable con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura por la mañana rondará los 3.4°C mientras que la humedad alcanzará un máximo de 91%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 8 km/h, asegurando un ambiente en movimiento que se sumará a la frescura de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, Salta experimentará un incremento en la temperatura que llegará hasta los 21.2°C. No se esperan precipitaciones significativas, con una humedad que seguirá siendo alta alrededor del 86%. El viento se sentirá moderadamente, alcanzando los 9 km/h, aportando una brisa fresca. La visibilidad es buena, por lo que la jornada será óptima para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: El sol tendrá su salida a las 08:03 y se ocultará a las 18:40, brindando un total de horas diurnas considerable. Mientras tanto, la luna saldrá a las 18:02 y se pondrá a las 07:28 del día siguiente. Estas condiciones astronómicas permiten un tiempo adecuado para disfrutar de las actividades nocturnas.