Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima Diario

El clima para hoy en Corrientes se perfila con características parcialmente nubosas. Desde tempranas horas de la mañana, el cielo estará cubierto pero sin mayores precipitaciones. Las temperaturas, por su parte, se mantendrán en un rango confortable, comenzando con un mínimo de 8.2°C. La humedad será notable, con un valor alto del 94% durante el transcurso del día, intensificando la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, se espera que las condiciones atmosféricas se mantengan similarmente estables, con una temperatura máxima aproximada de 18.8°C. Los vientos estarán presentes, soplando desde una dirección predominante con velocidades que pueden alcanzar los 12 km/h. A medida que la noche avance, el cielo seguirá parcialmente despejado, permitiendo disfrutar de momentos de tranquilidad meteorológica sin presencias de lluvias.