Ola de calor en AMBA. Foto: Freepik

La ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) seguirá vigente esta semana, con temperaturas que superarán los 35 grados, con una sensación térmica que podría estar por encima de los 40 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del norte cambiando al noreste y luego al sur y las marcas térmicas irán de los 26 a los 36 grados, por lo que será el día más caluroso de toda la semana.

Pronóstico extendido para el AMBA

En tanto, para el martes se anuncian chaparrones entre la mañana y la tarde y cielo parcialmente nublado llegando la noche, con vientos del sur rotando al sudeste, luego al este y los termómetros marcando entre 24 y 34 grados.

Luego, para el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 31.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

Ya el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del sudeste rotando al este y las marcas térmicas irán de los 23 a los 32 grados, por lo que será el día más “agradable” de toda la semana.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del este con una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 31.

Por su parte, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del noroeste rotando al este, con marcas térmicas que irán de los 24 a los 31 grados.

En tanto, para el domingo se aguarda un cielo mayormente nublado con vientos del noreste girando al este, una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 29.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. Evitar comidas muy abundantes. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas. Ingerir frutas y verduras. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas). Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo. Reducir la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Temperaturas extremas en Buenos Aires. Foto: Freepik

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Luego de hacer una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y mortalidad de las personas.