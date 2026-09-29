Advierten que El Niño gana una intensidad histórica: cuánto durará y qué zonas de Argentina están bajo amenaza de lluvias extremas

Los especialistas advierten que el avance de El Niño incrementa la probabilidad de tormentas fuertes, desbordes de ríos y anegamiento. Foto: NA

El fenómeno de El Niño continúa intensificándose en el océano Pacífico y podría alcanzar una magnitud histórica durante los últimos meses de 2026. Los principales organismos climáticos coinciden en que el episodio será muy fuerte y persistirá, al menos, hasta febrero de 2027, con posibles efectos sobre las lluvias, las temperaturas y el nivel de los ríos en la Argentina.

La actualización de septiembre del Centro de Predicción Climática de la NOAA asignó una probabilidad superior al 90% a un evento de intensidad muy fuerte durante la primavera y el verano del hemisferio sur. Además, calculó un 75% de posibilidades de que, entre octubre y diciembre, la magnitud supere la de los episodios registrados desde 1950.

El Niño podría alcanzar una intensidad histórica

Las observaciones de agosto mostraron anomalías superiores a 3 °C en sectores del Pacífico ecuatorial oriental. En la región Niño 3.4, una de las principales zonas utilizadas para seguir la evolución del fenómeno, el valor llegó a 1,8 °C por encima del promedio. Debajo de la superficie también se detectaron áreas con anomalías superiores a 10 °C.

Si las precipitaciones se repiten sobre suelos saturados, aumentará la posibilidad de crecidas, anegamientos e inundaciones. Foto: REUTERS

Estas señales indican que el océano y la atmósfera responden de manera conjunta, una condición fundamental para que El Niño se fortalezca. La perspectiva oficial prevé que el calentamiento continúe hasta finales de 2026, cuando el episodio alcanzaría su punto máximo.

Sin embargo, la clasificación definitiva solo podrá conocerse después de observar los valores sostenidos durante varios meses. En esa línea, la intensidad del fenómeno tampoco determina automáticamente la gravedad de sus impactos en cada región.

Mapa de El Niño: las zonas de Argentina con mayor probabilidad de lluvias

El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones superiores a las normales durante septiembre, octubre y noviembre sobre el norte del Litoral. La misma categoría aparece para el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste de la Patagonia.

Para el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, gran parte de Buenos Aires y el noroeste patagónico, se esperan lluvias entre normales y superiores a las habituales. Por su parte, en el centro-oeste de Formosa y Chaco, el este de Salta y Santiago del Estero prevalece una señal de precipitaciones normales.

Las mayores preocupaciones se concentran en Misiones, Corrientes, el este de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Allí, las lluvias locales pueden combinarse con el agua procedente del sur de Brasil, Paraguay y las cuencas altas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú. Si las precipitaciones se repiten sobre suelos saturados, aumentará la posibilidad de crecidas, anegamientos e inundaciones.

Se esperan lluvias más intensas para el inicio de la primavera 2026 en la Argentina. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Hasta cuándo continuará El Niño 2026-2027

La Organización Meteorológica Mundial proyecta una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe durante el trimestre diciembre de 2026-febrero de 2027. No se espera un retorno a condiciones neutrales ni una transición hacia La Niña dentro de ese período.

Esto significa que sus efectos podrían extenderse durante buena parte del verano austral. La forma concreta en que se manifestarán dependerá de otros factores atmosféricos y oceánicos, por lo que un episodio extremadamente intenso no garantiza inundaciones generalizadas ni lluvias récord en todas las provincias.

El escenario exige seguimiento permanente de los pronósticos diarios y del Sistema de Alerta Temprana. Limpiar desagües, revisar canales, evitar zonas inundables durante tormentas y prestar atención a los avisos oficiales serán medidas centrales mientras El Niño atraviesa su etapa de mayor intensidad.