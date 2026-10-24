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Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo llegará el frío de 8 grados y qué día mejorará el tiempo

Buenos Aires se prepara para un fin de semana con lluvias y apenas 8 grados. El pronóstico anticipa cuándo llegará la mejora.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Frío en Buenos Aires.
Frío en Buenos Aires. Foto: NA
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El clima volverá a complicarse en Buenos Aires durante el fin de semana. El pronóstico anticipa nuevas lluvias, cielo cubierto y un marcado descenso de la temperatura en la Ciudad y distintas localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La inestabilidad se concentraría entre el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, con posibles chaparrones y precipitaciones aisladas. Además, el ingreso de viento del sudeste provocará un ambiente mucho más fresco.

Pronóstico del sábado: vuelven los chaparrones

El sábado comenzará con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones durante la mañana. Las precipitaciones podrían aparecer de manera intermitente y afectar las actividades al aire libre.

Lluvias, tormentas, clima.
Lluvias, tormentas, clima. Foto: NA.

La temperatura máxima rondaría los 18 grados, mientras que el viento del sudeste incrementará la sensación de frescura. También se espera una elevada humedad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

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En diferentes sectores de la provincia podrían continuar las condiciones inestables. Por esta razón, se recomienda consultar el pronóstico antes de viajar o programar salidas.

Cómo estará el tiempo el domingo en Buenos Aires

El domingo sería el día más fresco del fin de semana. Se esperan lloviznas y lluvias aisladas, principalmente entre el mediodía y la tarde.

La máxima podría alcanzar apenas los 16 grados, con abundante nubosidad y viento del sudeste. Estas condiciones mantendrán un ambiente frío y húmedo durante gran parte de la jornada.

Hacia la tarde o la noche podría comenzar una mejora gradual, aunque las nubes permanecerían sobre el AMBA durante varias horas.

Cuándo dejará de llover y cuánto bajará la temperatura

El tiempo comenzaría a mejorar durante el lunes 26 de octubre, con una reducción de la probabilidad de precipitaciones y condiciones progresivamente más estables.

Sin embargo, antes de la mejora llegará el momento más frío. La temperatura mínima podría descender hasta los 8 grados en la Ciudad de Buenos Aires y registrar valores todavía más bajos en zonas periféricas del conurbano.

Frío en el AMBA Foto: NA

Quienes deban salir temprano tendrán que volver a utilizar abrigo, pese a que la primavera ya se encuentra avanzada.

Qué relación tiene El Niño con las lluvias

La inestabilidad se produce en un contexto marcado por la vigilancia del fenómeno de El Niño, asociado al calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial.

En Argentina, este fenómeno puede favorecer períodos con lluvias más frecuentes, especialmente en el Litoral y determinadas zonas del centro y noreste del país. No obstante, no significa que lloverá permanentemente, ya que cada tormenta también depende de la humedad, los frentes y la circulación atmosférica.

Recomendaciones ante las precipitaciones

Frente al regreso de las lluvias, se aconseja:

  • Limpiar canaletas y desagües.
  • Evitar calles inundadas y pasos bajo nivel.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • No tocar postes, cables ni instalaciones mojadas.
  • Consultar alertas y pronósticos oficiales.
  • Suspender actividades al aire libre si hay actividad eléctrica.

Fin de semana con paraguas y abrigo

El AMBA tendrá un fin de semana dominado por lluvias intermitentes, nubosidad y temperaturas en descenso. El sábado podrían registrarse chaparrones, mientras que el domingo combinará precipitaciones aisladas y una máxima cercana a los 16 grados.

La mejora llegaría desde el lunes, aunque la jornada comenzará con una mañana especialmente fría. El paraguas y el abrigo serán indispensables para salir.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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