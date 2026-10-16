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El clima en Buenos Aires hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Ciudad de La Plata
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Si vivís en Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Sur 18 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Sur 16 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sur 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 18 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:08
Puesta del sol19:07
Horas de luz12h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:08 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 12h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 18 - 40 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° Sur 17 - 35 km/h 0% Cubierto
02:00 12° Sur 16 - 34 km/h 0% Cubierto
03:00 12° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
04:00 12° Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
05:00 12° Sur 16 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 11° Sur 15 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 11° Sur 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° Sur 16 - 33 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° Sur 18 - 39 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 10° Sur 18 - 40 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 11° Sur 17 - 40 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 11° Sur 16 - 38 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 12° Sur 16 - 37 km/h 0% Cubierto
14:00 16° 12° Sur 17 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 11° Sur 17 - 40 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 11° Sur 16 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 11° Sur 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 14° 11° Sur 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 10° Sureste 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 10° Sureste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° Sur 12 - 24 km/h 0% Cubierto
22:00 11° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Sur 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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