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El clima en Catamarca hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Catamarca se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (8.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Campo de Piedra Pómez, Catamarca.
Campo de Piedra Pómez, Catamarca. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
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Si vivís en Catamarca o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Catamarca promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Catamarca: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Norte 2 - 15 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Norte 17 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16°
Viento
Norte 8 - 25 km/h
Lluvia
60% 0.8 mm

Hoy en Catamarca se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 8.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Catamarca.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:45
Puesta del sol19:32
Horas de luz12h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – Catamarca

¿Cómo estará el clima hoy en Catamarca?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Catamarca?

El sol sale hoy en Catamarca a las 06:45 y se pone a las 19:32, dando aproximadamente 12h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Catamarca?

El índice UV máximo esperado para hoy en Catamarca es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Catamarca?

El pronóstico para hoy en Catamarca indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 8.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Catamarca?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Catamarca soplarán a una velocidad de 17 - 44 km/h.

Ubicación de Catamarca

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 2 - 10 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Norte 2 - 10 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Norte 2 - 11 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Norte 1 - 10 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 14° 14° Norte 1 - 9 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 14° 14° Noroeste 1 - 7 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 14° 14° Norte 1 - 8 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 15° 16° Norte 2 - 10 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 16° 17° Norte 2 - 15 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Norte 5 - 21 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 19° 18° Norte 9 - 29 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 20° 18° Norte 12 - 35 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 21° 19° Norte 14 - 40 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 19° Norte 15 - 41 km/h 50% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 21° 19° Norte 16 - 43 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 19° Norte 16 - 43 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 21° 18° Norte 17 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 18° Norte 15 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 17° Norte 9 - 37 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 17° 16° Norte 7 - 27 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 16° 15° Norte 9 - 25 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 16° 15° Norte 8 - 25 km/h 60% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 16° 15° Norte 8 - 24 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 15° 15° Norte 7 - 24 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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