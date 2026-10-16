El clima en Ciudad de Buenos Aires hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Si vivís en Ciudad de Buenos Aires o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Buenos Aires promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 16 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 17 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:10
|Puesta del sol
|19:08
|Horas de luz
|12h 58m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|31%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el clima hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 06:10 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 12h 58m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 17 - 40 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|10°
|Sureste 17 - 38 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|13°
|10°
|Sur 16 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|12°
|10°
|Sur 15 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|12°
|9°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|12°
|9°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|12°
|9°
|Sur 15 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|12°
|9°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|12°
|9°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|13°
|10°
|Sur 16 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|14°
|10°
|Sur 15 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|14°
|11°
|Sur 14 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|15°
|11°
|Sur 15 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|15°
|12°
|Sur 15 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|15°
|12°
|Sur 14 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|16°
|13°
|Sur 13 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|16°
|12°
|Sur 16 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|15°
|11°
|Sur 17 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|14°
|11°
|Sur 15 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|10°
|Sur 14 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|13°
|10°
|Sur 13 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|13°
|10°
|Sur 13 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|12°
|9°
|Sur 14 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|11°
|8°
|Sureste 14 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|11°
|7°
|Sur 14 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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