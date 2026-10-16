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El clima en Córdoba hoy, 16 de octubre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Córdoba se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Si vivís en Córdoba o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Córdoba promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 16 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Córdoba: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Sureste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
17°
Viento
Sureste 9 - 26 km/h
Lluvia
60% 0.2 mm
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Sur 6 - 13 km/h
Lluvia
70% 0.9 mm

Hoy en Córdoba se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 10 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Córdoba.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:36
Puesta del sol19:28
Horas de luz12h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación31%

Radar meteorológico – Córdoba

¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Para este 16 de octubre de 2026, el pronóstico en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Córdoba?

El sol sale hoy en Córdoba a las 06:36 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Córdoba?

El índice UV máximo esperado para hoy en Córdoba es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Córdoba?

El pronóstico para hoy en Córdoba indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Córdoba?

Para este 16 de octubre de 2026, los vientos en Córdoba soplarán a una velocidad de 10 - 28 km/h.

Ubicación de Córdoba

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Suroeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Sur 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 12° Sur 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 11° Sureste 6 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sur 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 12° Sureste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 14° Sureste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 15° Sureste 6 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 15° Sureste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 18° 17° Sureste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 17° Sureste 9 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 19° 17° Sureste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 19° 17° Sureste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 17° 16° Sureste 9 - 26 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 17° 15° Sureste 8 - 22 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 16° 16° Sur 4 - 17 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 15° 15° Suroeste 6 - 12 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 15° 14° Sur 6 - 12 km/h 80% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 14° 14° Sur 6 - 13 km/h 70% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 14° 14° Sur 5 - 11 km/h 70% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 14° 13° Sur 5 - 9 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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